Scandalo Alvarez, spunta il precedente italiano: il comunicato della Uefa

Il rigore annullato all’Atletico fa discutere e arriva la mossa ufficiale della Uefa: intanto c’è anche un episodio passato che riguarda l’Italia

La rabbia di Simeone è la rabbia di tutto il popolo Colchoneros. Il Real Madrid è approdato ai quarti di Champions vincendo ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid, ma sul risultato aleggia l’ombra dello scandalo.

Può essere definito soltanto così, secondo i tifosi dell’Atletico, la decisione presa dall’arbitro – su segnalazione del Var – di non convalidare il rigore trasformato da Julian Alvarez durante la lotteria che ha premiato poi i blancos. Il motivo è da ricercare in un doppio tocco dell’argentino: l’ex Manchester City, scivolando al momento dell’impatto, avrebbe toccato prima la palla con il piede d’appoggio, quindi calciato verso la porta. Da qui la decisione di annullare la sua rete che è risultata poi decisiva per consegnare la vittoria al Real.

Una scelta che ha fatto infuriare Simeone e che ha spinto l’Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid di chiedere alla società di rivolgersi alla Uefa per impugnare il risultato e alla stessa Uefa di mostrare le immagini che hanno portato all’annullamento. I Colchoneros dal canto loro hanno chiesto spiegazioni alla Uefa che le ha date con un comunicato stampa, allegando anche il video del rigore che ha spinto Var e arbitro ad annullare la rete di Julian Alvaraz.

Rigore Alvarez, il precedente di Bacca con il Milan

La Uefa, nel comunicato, afferma che “sebbene poco, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d’appoggio prima di calciarla” come dimostra il video e questo, stando alle regole attuali ha spinto il Var a richiamare l’arbitro “segnalando che il gol doveva essere annullato”. La stessa Uefa nel comunicato ha anche spiegato che saranno avviate discussioni con Fifa e Ifab “per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario”.

Intanto, spunta anche il precedente italiano: un episodio simile a quello che ha visto protagonista Julian Alvarez, è accaduto qualche anno fa in Serie A. Si tratta di un Sassuolo-Milan del 2017, quindi un match precedente all’introduzione del Var, con Bacca che scivola al momento di calciare il rigore e tocca la palla con il piede d’appoggio prima della conclusione. In quel caso però l’arbitro decise di convalidare la rete, proprio il contrario di quanto accaduto al Real Madrid.