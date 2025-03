PAGELLE E TABELLINO LAZIO-VIKTORIA PLZEN 1-1: Romagnoli testa ‘calda’, Patric in difficoltà

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2024/25

LAZIO

Provedel 6

Marusic 6

FLOP Patric 5: torna titolare ed evidenzia tutte le enormi difficoltà legate alla condizione fisica ma non solo. In costante affanno in marcatura così come col pallone tra i piedi. Fa rimpiangere Gila. Sul gol del Plzen crolla inesorabilmente spalancando la porta. Dal 79′ Gila 6

TOP Romagnoli 7: terzo gol consecutivo, in una settimana, incredibile ma vero. E lui ovviamente lo sottolinea: uno, due, tre. E tutti e tre sono gol di un’importanza clamorosa, che decidono la qualificazione ai quarti di Europa League. Oggi oltre al piede ha pure la testa calda, anzi bollente. Pesantissimo.

Nuno Tavares 6. Dal 67′ Lazzari 6

Vecino 6

Guendouzi 6

Isaksen 6

Pedro 5,5. Dal 79′ Dele-Bashiru 6

Zaccagni 6,5

Castellanos 6. Dal 67′ Dia 6

All.: Marco Baroni 6

VIKTORIA PLZEN

Jedlicka 6

Dweh 5,5

Markovic 5,5

Jemelka 5

Cadu 6. Dal 79′ Doski 6

Sulc 6

Kalvach 6. Dal 86′ Panos sv

Cerv 5,5

Vydra 5,5. Dal 79′ Sojka sv

Durosinmi 6. Dal 71′ Prince 5,5

Memic 6. Dall’86’ Kopic sv

All.: Miroslav Koubek 6,5

Arbitro: Danny Makkelie 5,5

Lazio-Viktoria Plzen 1-1, il tabellino

Marcatori: 52′ Sulc (V), 77′ Romagnoli (L)

Ammoniti: Dweh (V), Marusic (L), Durosinmi (V), Vecino (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric (79′ Gila), Romagnoli, Nuno Tavares (67′ Lazzari); Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro (79′ Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (67′ Dia).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Tchaouna.

All.: Marco Baroni

VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu (79′ Doski); Sulc, Kalvach (86′ Panos), Cerv; Vydra (79′ Sojka), Durosinmi (71′ Prince), Memic (86′ Kopic).

A disp.: Hejda, Kopic, Tvrdon, Valenta, Sdu, Paluska, Panos, Baier.

All.: Miroslav Koubek

Arbitro: Danny Makkelie (NED); Assistenti: Hessel Steegstra (NED) – Jan de Vries (NED); IV Uomo: Marc Nagtegaal (NED); V.A.R.: Rob Dieperink (NED); A.V.A.R.: Erwin Blank (NED)

Note, spettatori: 40mila circa