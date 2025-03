Milan: sgarbo Theo Hernandez, ha deciso dove giocherà nel 2025

L’avventura al Milan di Theo Hernandez sembra finita. Le prestazioni del laterale mancino ed i comportamenti fuori e dentro al campo, sembravano aver segnato un punto di rottura difficilmente ricomponibile.

Milan: la decisione di Theo Hernandez

Ma la nuova ipotesi sul futuro di Theo Hernandez potrebbe non far piacere al Milan e ai suoi tifosi.

Il contratto di Theo, infatti, è in scadenza nel 2026 e senza un rinnovo sarà compito di Moncada e del nuovo ds rossonero cedere il calciatore in estate al miglior offerente, per non rischiare un “nuovo caso Donnarumma”.

I colloqui con l’entourage del calciatore per estendere il contratto del francese sono stati ad oggi infruttuosi. La richiesta di 7 milioni di euro a stagione, più le difficoltà in campo in questa annata, hanno fatto desistere anche la dirigenza rossonera, che in passato ha sempre coccolato Theo.

Tuttavia, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, il nuovo scenario potrebbe prevedere una clamorosa novità. L’idea di Theo Hernandez, come riportato da Nicolò Schira, sarebbe quella di restare in rossonero anche senza rinnovo del contratto.

Nonostante in estate la dirigenza del Milan potrebbe provare a spingere per una cessione, per non perdere il giocatore tra un anno a zero, non è da escludere che il calciatore decida di rimanere anche per la stagione 2024-25 per poi lasciare la Serie A a zero, incassando un ricco bonus alla firma ed una bella commissione per il suo agente.

Uno scenario che farebbe infuriare i tifosi rossoneri che, dopo i precedenti legati a Donnarumma e Cahlanoglu, speravano in un epilogo diverso. Perdere il terzino a parametro zero rappresenterebbe un danno economico enorme, dopo l’offerta da 45 milioni di euro del Como a gennaio. La stessa società aveva già preventivato una ricca plusvalenza dalla cessione di Theo. In ogni caso le prossime settimane saranno decisive.

Milan: il sostituto di Theo Hernandez

Senza cedere Theo Hernandez, per il Milan sarà anche complicato acquistare un sostituto di valore in estate. Investire tanto per un laterale mancino, nonostante la presenza di Theo in rosa, significherebbe non solo destinare parte del budget estivo per la difesa, ma anche mettere il nuovo acquisto subito in competizione con il francese.

I rossoneri, nelle ultime settimane, si sarebbero già mossi per Maxim De Cuyper del Club Brugge. Ma senza l’incasso della cessione di Theo, non sarà semplice per i rossoneri battere la concorrenza del club inglese.