L’esonero è arrivato, ribaltone bianconero: UFFICIALE il nuovo allenatore

La società ha deciso di cambiare in panchina: la decisione è stata annunciata nel pomeriggio ed è stato anche nominato il nuovo tecnico

La riflessione è finita, la scelta drastica: cambio in panchina per la società bianconera che ha deciso di provare a dare la scossa ad una squadra sempre più in difficoltà con il più classico dei rimedi, l’esonero dell’allenatore.

Soluzione che l’Ascoli ha deciso i prendere dopo l’ennesimo ko stagione: martedì contro il Campobasso è arrivata l’ennesima sconfitta che ha aggravato ulteriormente la situazione in classifica. Così la società ha deciso di sollevare dall’incarico Mirko Cudini, mandando via con lui anche lo staff composto dal vice Luca Galuppi, il collaboratore tecnico Mario Cordone e l’allenatore dei portieri Cristian Cicioni.

L’esperienza del tecnico nel club marchigiano è durata quindi soltanto sette partite. Arrivato a fine gennaio, ha esordito con la vittoria contro il Carpi, quindi quella contro il Pescara dopo la sconfitta di Rimini. Il successo degli abruzzesi però è stato l’ultimo, poi sono arrivate quattro sconfitta consecutive che ha spinto la società ad agire ed a richiamare Mimmo Di Carlo.

Ascoli, nuova chance per Di Carlo

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della prima squadra al Sig. Domenico Di Carlo, che torna in bianconero dopo aver interrotto la sua esperienza lo scorso 24 gennaio – si legge nel comunicato della società bianconera -. Con Di Carlo tornano Davide Mezzanotti e Gianluca Riommi nei rispettivi ruoli di vice allenatore e allenatore dei portieri”.

Di Carlo era stato esonerato lo scorso 24 gennaio dopo il ko contro la Lucchese: ora il ritorno nel tentativo di dare nuove energie ad una squadra che sta rischiando di finire coinvolta nella lotta per non retrocedere. Attualmente l’Ascoli è quindicesimo in classifica con 33 punti, a +5 dalla zona playout. Nelle ultime quattro partite sono arrivate altrettante sconfitte e la società non ha potuto fare altro che tornare all’antico. Via Cudini, torna Di Carlo per centrare la salvezza ed evitare la retrocessione in Serie D.