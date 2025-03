Lazio-Viktoria Plzen, Nico Williams segna e la Roma va sotto: la reazione dell’Olimpico

La notizia del vantaggio dell’Athletic nel finale di primo tempo arriva anche nella capitale ai tifosi biancocelesti

Lazio e Viktoria Plzen si giocano un posto ai quarti di finale di Europa League, con i biancocelesti che partono dal 2-1 conquistato in Repubblica Ceca all’ultimo secondo. Sulla carta, sommando il vantaggio alla netta superiorità tecnica, si tratta di una partita totalmente in discesa ma il campo a fine primo tempo ha detto che la squadra di Baroni invece sta incontrando qualche difficoltà. Tanti errori tecnici in ogni reparto e in ogni fase del gioco, da Provedel a Castellanos, rischiando pure più di una volta di subirlo il gol. In un momento della stagione sicuramente non brillante per la Lazio.

Il calcio a Roma però stasera si gioca su due ‘tavoli’, l’Olimpico appunto e quello di Bilbao per il match tra l’Athletic e i giallorossi. Anche lì la compagine capitolina parte da una situazione di 2-1 a favore. E anche lì all’intervallo lo 0-0 sembra quasi scritto, con la squadra di Ranieri che in 10 per l’espulsione a Hummels resiste all’assalto dei padroni di casa e di San Mamés. Nel recupero arriva però il vantaggio firmato Nico Williams che segna il punto dell’1-0 che riequilibra le cose. Due partite incrociate e intrecciate, perché Lazio e Roma sono nella parte opposta di tabellone e potrebbero affrontarsi solamente in un ipotetico clamoroso derby in finale. Ma la rivalità è a prescindere. Per questo la rete del vantaggio dell’Athletic – arrivata pochi secondi dopo la fine del primo tempo di Lazio-Viktoria Plzen è stata accolta dall’esultanza dell’Olimpico e più in particolare della Curva Nord. Anche questo è derby.