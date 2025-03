La Juve cancella il bomber: la scelta è dovuta a Thiago Motta

Le ultime sul futuro dell’attacco del club bianconero. La rivoluzione rischia di essere davvero totale

Sono giorni davvero intensi per la Juventus, che deve fare i conti con tante incognite, a partire da quella dell’allenatore. Dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta, Thiago Motta, è tornato nel mirino della critica.

La sua panchina è stata messa in discussione, ma contro la Fiorentina ci sarà ancora lui a guidare Locatelli e compagni. Un nuovo passo falso, però, potrebbe portare la dirigenza bianconera a mandarlo via prima della conclusione della stagione. Il futuro di Thiago Motta appare comunque segnato e la sua separazione dalla Juventus solo questione di tempo.

In questi giorni così sui giornali non si fa altro che leggere i nomi dei possibili successori: da Gian Piero Gasperini a Stefano Pioli, passando anche per Antonio Conte. La Juventus, inevitabilmente, dunque, pensa già al futuro. Un futuro che potrebbe vedere parecchi cambiamenti.

Juventus, incognita bomber: da Vlahovic a Kolo Muani, la situazione

Un altro punto interrogativo, ad esempio, è quello legato all’attaccante. Dusan Vlahovic è destinato a lasciare il club bianconero, ma potrebbe non essere l’unico.

Lo stesso, infatti, potrebbe fare anche Kolo Muani. Il francese, arrivato in prestito dal Psg, ha avuto un esordio devastante, segnando cinque gol nelle prime tre partite: rete contro il Napoli, prima delle doppiette con Empoli e Como. Ora però il gol in Serie A manca da oltre un mese: contro Inter, Cagliari, Verona e Atalanta è rimasto così a secco.

Inevitabilmente anche Kolo Muani è finito in discussione . E’ pur vero che il Psg ha voglia di liberarsi del calciatore, ma non ha certo intenzione di svenderlo. Oggi, però, ad avere dei dubbi è la Juventus, che chiaramente deve fare i conti con un sempre più probabile cambio in panchina. I bianconeri potrebbero, infatti, decidere di temporeggiare, pensando poi di accontentare il nuovo mister per quanto riguarda il centravanti. Kolo Muani resta in attesa di novità, sapendo che un addio di Motta lo allontanerebbe dalla Juve.