Juventus, il fratello di Koopmeiners svela: “La gente non sa cosa succede dietro le quinte, non è facile”

La stagione di Teun Koopmeiners non è stata delle migliori, fino a questo momento, così come quella di tutta la Juventus

Trentasei presenze, tre gol e altrettanti assist: è questo il, deludente, ruolino di marcia di Teun Koopmeiners alla prima stagione con la maglia della Juventus.

Arrivato per quasi 60 milioni di euro sul finire del calciomercato estivo, dopo una lunga ed estenuante trattativa con l’Atalanta, le aspettative sull’olandese era alte, anzi, altissime visto quello fatto vedere nelle scorse stagioni con la maglia nerazzurra sotto la guida di Gian Piero Gasperini. A distanza di quasi sette mesi, il calciatore ha deluso tifosi e addetti ai lavori, ma i giudizi dell’allenatore bianconero Thiago Motta sulle sue prestazioni sono sempre positivi, una fiducia certificata anche dall’inamovibilità, o quasi, del 27enne polivalente centrocampista.

Un lungo periodo non felice per il calciatore sottolineato anche dal fratello Peer, pilastro dell’AZ Alkmaar: “Teun ha tante qualità e la stima nei suoi confronti è stata pienamente ribadita nella dichiarazioni positive di Thiago Motta alla stampa – le sue parole a ‘gianlucadimarzio.com’ – Ma mio fratello sa bene che deve dare di più e, conoscendolo, posso dirvi che fa sempre tanta autocritica. Prima o poi le sue qualità verranno fuori. La gente spesso non sa cosa vuol dire cambiare ambiente e doversi adattare a nuovi compagni di squadra, un nuovo allenatore e uno stile di gioco diverso. E poi a Torino ricopre un altro ruolo. Le persone a volte, purtroppo, sottovalutano tutto questo. Ma posso garantirvi che mio fratello vuole tornare ad essere il giocatore che era all’Atalanta e aiutare la squadra con gol e assist. È veramente solo una questione di tempo”.

La rivelazione del fratello di Koopmeiners: “Alla Juve non è facile”

Come un fiume in piena, Peer Koopmeiners si spinge anche ad analizzare la questione delle diverse posizioni in campo in cui è stato schierato il fratello che, di certo, non aiuta a migliorare la situazione: “È quello che dico sempre. Ma è una decisione dell’allenatore, che poi è l’unica persona che io ascolto. Dico solo che la gente non sa quello che sta accadendo alla Juve dietro le quinte. Neanche io so tutto, ma posso dire che non è facile. Ora l’importante è che ritrovi la sua felicità e il resto poi verrà di conseguenza”. Ma non ci sono dubbi sul fatto che Teun sia al 100% focalizzato sulla Juve, per il presente e il futuro: “È innamorato della Juve. Da fratello posso dirvi che non l’avevo mai visto così felice come sulle foto che mi mandò nel giorno della presentazione. Il suo obiettivo è rimanere a Torino. Parliamo di uno dei più grandi club al mondo. Lui ama l’Italia e la Juve e non rimpiange la scelta neanche di un uno per cento”. Parole, soprattutto quelle relative al dietro le quinte della squadra piemontese, destinate certamente a far discutere. E chissà come la prenderà il fratello maggiore.