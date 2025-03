DIRETTA Europa League, Athletic Bilbao-Roma e Lazio-Viktoria Plzen: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Mames’ tra i baschi di Valverde e i giallorossi di Ranieri e quello dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i cechi di Koubek in tempo reale

La Roma e la Lazio affrontano rispettivamente l’Athletic Bilbao in trasferta e il Viktoria Plzen in casa in due gare valide come ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Due sfide ancora apertissime visti i risultati dell’andata che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro francese Turpin e dal fischietto olandese Makkelie.

Da una parte, allo stadio ‘San Mames’, i giallorossi di Claudio Ranieri sono chiamati a difendere il successo in rimonta dell’andata firmato da Angelino e Shomurodov in pieno recupero dopo il vantaggio iniziale di Inaki Williams. Reduci dal successo di misura in Serie A contro l’Empoli, i capitolini hanno a disposizione due risultati utili su tre, potendo accontentarsi anche di un pareggio. Ai baschi di Ernesto Valverde, privi dello squalificato Alvarez e che vengono dal pari casalingo nella Liga contro il Maiorca, serve invece una vittoria con due o più gol di scarto per accedere ai quarti, mentre un successo di misura porterebbe le squadre ai tempi supplementari. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra i Rangers e il Fenerbahce.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Olimpico’, i biancocelesti di Marco Baroni partono da una situazione di vantaggio grazie al 2-1 maturato in trasferta. Una vera e propria impresa con il gol di Isaksen allo scadere in 9 contro 11 dopo le reti iniziali di Romagnoli e Durosinmi. I capitolini, senza gli squalificati Rovella e Gigot e reduci dal pareggio contro l’Udinese in Serie A, possono accontentarsi di un pareggio per andare avanti nella competizione. I cechi di Miroslav Koubek, che a loro volta hanno pareggiato in campionato con il Pardubice, sono obbligati a vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione. Ad attendere la vincente ai quarti ci sarà una tra Bodo Glimt e Olympiacos. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv su Sky Sport e in streaming sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre i match tra Athletic Bilbao e Roma e tra Lazio e Viktoria Plzen live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Roma e Lazio-Viktoria Plzen

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezebala; De Marcos, Nunez, Paredes, Yuri; Jauregizar, de Galarreta; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. All. Valverde

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedicka; Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu; Sulc, Kalvach, Cerv; Vydra, Durosinmi, Memic. All. Koubek

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Lazio domenica 16 marzo ore 15; Roma-Cagliari domenica 16 marzo ore 16.