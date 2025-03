DIRETTA Conference League, Fiorentina-Panathinaikos: formazioni UFFICIALI LIVE

In un momento molto delicato, i viola devono ribaltare la sconfitta dell’andata per accedere ai quarti

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite. È questo il terribile ruolino di marcia della Fiorentina che ha allontanato in maniera pesante i viola dal quarto posto in campionato e reso più arduo il raggiungimento dei quarti di finale di Conference League. Dopo la sconfitta per tre reti a due nella partita di andata, i toscani ospitano oggi il Panathinaikos per provare a ribaltare il risultato e non interrompere alla prima tappa il cammino verso la terza finale consecutiva.

Finito sulla graticola dopo gli ultimi risultati e con l’ombra di Igor Tudor incombente, Raffaele Palladino spera di poter ripartire dalle buone cose fatte vedere dai suoi ragazzi nel secondo tempo della sfida contro il Napoli. Per l’operazione rimonta, il tecnico gigliato potrà contare su Adli e Folorunsho, pienamente recuperati, mentre dovrà fare ancora a meno di Colpani.

Sempre più lontano dal primo posto dell’Olympiacos in campionato, Rui Vitoria punta tutto sulla Conference per provare a salvare una stagione sin qui molto deludente, se si considera anche l’eliminazione dalla coppa di Grecia proprio per mano degli odiati rivali ateniesi. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Artemio Franchi in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Panathinaikos

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

PANATHINAIKOS (4-3-2-1): Dragowski; Vagiannidis, Arao, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Maksimovic; Tete, Djuricic; Swiderski. All. Rui Vitoria

ARBITRO: Beaton (Scozia)