Conte e un nuovo Ds per la Juve: la rivoluzione è totale

Il club bianconero è pronto a cambiare in vista della nuova stagione: ecco i sostituti di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta

Non è certo un momento facile per la Juventus. La pesantissima sconfitta contro l’Atalanta ha riportato tutti con i piedi per terra. Alla vigilia i più ottimisti credevano addirittura nella conquista dello Scudetto, ma il ko ha fatto sì che il popolo bianconero tornasse a fare i conti con una realtà decisamente diversa.

Oggi il club torinese si lecca, dunque, le ferite, consapevole del fatto che la stagione è fin qui fallimentare. La vetta della classifica è lontana ben nove punti e in pochi giorni la Juventus è stata eliminata sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia, per mano di due avversari ampiamente alla portata come il Psv Eindhoven e l’Empoli. Tutti, dunque, sono finiti nel mirino della critica: nessuno può essere risparmiato, a partire da quei calciatori, strapagati, che non hanno rispettato le attese. Da Koopmeiners a Nico Gonzalez, passando per Douglas Luiz, sono tanti i colpevoli.

Sotto processo, però, sono finiti soprattutto chi quei calciatori li ha scelti e li sta allenando, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. In queste ore così si sta pensando ad una nuova rivoluzione per ripartire. Una rivoluzione che inizi da una guida diversa dall’ex Bologna, ma anche da un nuovo Direttore sportivo.

Juve, la doppia scelta: ecco il dopo Motta e Giuntoli

Agli utenti X di Calciomercato.it è stato così chiesto a quella coppia dovrebbe affidarsi la Juventus, la prossima stagione, per ripartire.

La più votata è sta quella formata da Antonio Conte e Giovanni Sartori, entrambi sotto contratto, rispettivamente con Napoli e Bologna. I due hanno raccolto la maggioranza assoluta, con il 54,8%, staccando tutti gli altri. Al secondo posto ecco un duo che ha fatto la storia dell’Atletico Madrid, Berta-Simeone (21,4%). Percentuali decisamente più basse per le coppie Tare-Gasperini (14,3%) e Maldini-Pioli (9.5%)