Calciomercato: Donnarumma non rinnova, c’è sotto una big – Equipe

Gigio Donnarumma di nuovo in Italia? La super prova in Champions League contro il Liverpool ha alzato la soglia dell’attenzione di diversi club nei confronti del contratto di Donnarumma che potrebbe nuovamente lasciare il proprio club a zero dopo quanto accaduto con il Milan.

Mercato: Donnarumma a zero, la decisione del portiere

Ma dove giocherà Gianluigi Donnarumma dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain. Il futuro del portiere italiano continua a essere un tema molto caldo visto il suo contratto in scadenza a giugno 2026.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, l’idea di Donnarumma sarebbe quella di restare al Paris Saint Germain e starebbe attendendo segnali concreti dalla dirigenza parigina per firmare il rinnovo. Tuttavia l’idea del club francese sembrerebbe molto diversa.

Nonostante Enzo Raiola, agente del portiere, abbia più volte sottolineato l’assenza di decisioni definitive, la volontà del calciatore sembrerebbe diversa da quella del club.

Il portierone italiano, anche di recente, avrebbe espresso la propria volontà di rimanere in Francia sostenendo: “Sono felice qui, mi sento apprezzato dal e come sapete do priorità al rinnovo”.

Le sue recenti prestazioni, inclusa quella contro il Liverpool, hanno rafforzato la sua posizione ma il PSG sembra intenzionato ad attendere ancora. Il club francese, dopo aver investito anche su un secondo portiere di valore, starebbe pensando di rimpiazzare Donnarumma tra i pali in maniera tale da cancellare dalla propria lista spesa il suo pesante ingaggio. Ma non solo.

Luis Enrique da parte sua preferisce anche avere a disposizione un portiere più a proprio agio con i piedi. Un insieme di fattori che favorisce l’inserimento di un altro club.

Anche per questa ragione, scrivono i francesi, durante gli ultimi incontri programmati l’offerta parigina non avrebbe convinto l’agente di Donnarumma vista la presenza di numerose clausole opzionali che andrebbero ad ammortizzare il suo stipendio.

Calciomercato: c’è una big su Donnarumma

Per questo motivo, per forza di cose, Donnarumma potrebbe esser costretto a guardarsi intorno nonostante la sua personale volontà di rimanere al PSG. Oltre all’interesse in Italia di Inter e Napoli, lo scenario più probabile porta ad un altro campionato importante.

Lo stipendio da oltre 10 milioni di euro di Donnarumma, e la pesante commissione che il suo agente potrebbe pretendere in caso di arrivo a zero, sembra difficilmente ammortizzabile da un club italiano.

Più probabile che per il calciatore si apra la possibilità di finire al Bayern Monaco, che cerca un erede per il 38enne Neuer.