Addio alla Juve senza la Champions: la scelta è già fatta

Pronto a salutare la squadra bianconera al termine del campionato in caso di mancata qualificazione: la decisione ormai è presa

Una stagione complicata e con tante delusioni. Dalle eliminazioni nelle coppe alle difficoltà in campionato. In casa Juventus la situazione è davvero complessa, anche se Thiago Motta è stato confermato dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta.

E mentre si parla di un possibile cambio in panchina con una delle ipotesi che porta ad Igor Tudor, dall’altro lato c’è anche chi punta il dito contro Giuntoli e contro i giocatori. Indubbio infatti che tanti componenti della rosa non abbiano reso quanto ci si aspettasse e soprattutto a deludere sono stati tanti nuovi acquisti. Da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, fino a Teun Koopmeiners. Per questo motivo abbiamo proposto su X un sondaggio legato al futuro della Juventus e dei suoi giocatori.

Juventus, scelta fatta: via Nico Gonzalez

Con il quarto posto a rischio, abbiamo chiesto infatti quale big la Juventus dovrebbe sacrificare sul mercato in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Senza i fondi della Champions un addio appare inevitabile e tra i votanti è stato un vero e proprio testa a testa su chi “sacrificare”. Alla fine però chi ha ricevuto più voti è stato Nico Gonzalez. L’attaccante argentino, arrivato in estate dalla Fiorentina, che nel corso della stagione ha collezionato diversi infortuni e siglato solo tre reti in 25 partite tra campionato e coppe, è stato scelto dal 37,5% dei votanti.

Una percentuale risicata sul secondo più votato, Teun Koopmeiners. L’olandese è stato spesso oggetto di critiche nel corso della stagione ed è stato scelto dal 35% dei partecipanti al sondaggio. Più indietro le altre opzioni. Andrea Cambiaso, per cui pochi mesi fa si parlava di un possibile trasferimento al Manchester City, è stato votato dal 20%. Ultimo nell’ordine delle votazioni è Kenan Yildiz, scelto dal 7,5% di chi ha aderito al sondaggio.