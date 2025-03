Serie A, gli arbitri della 29esima giornata: a Massa e Fabbri i due big match

Domenica le super sfide tra Fiorentina e Juventus ma soprattutto tra Atalanta e Inter. Sabato il derby lombardo tra Milan e Como

Sono stati designati gli arbitri della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno, ultimo prima della pausa per le Nazionali. Si parte venerdì con l’anticipo tra Genoa e Lecce che sarà diretto da Maresca.

Sabato il derby lombardo tra Milan e Como è stato affidato a Marchetti. Ma i match clou sono in programma quasi tutti domenica: punti Champions in palio sia in Bologna-Lazio che in Fiorentina-Juventus, sfide per le quali il designatore Rocchi ha scelto rispettivamente Colombo e Fabbri. Infine la super sfida scudetto in posticipo tra Atalanta e Inter che sarà diretta da Massa. Ecco tutti gli accoppiamenti:

GENOA – LECCE Venerdì 14/03 h.20.45

MARESCA

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

MONZA – PARMA Sabato 15/03 h.15.00

MANGANIELLO

MONDIN – CORTESE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – VERONA Sabato 15/03 h.15.00

AYROLDI

LO CICERO – VOTTA

IV: PERRI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

MILAN – COMO Sabato 15/03 h.18.00

MARCHETTI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

TORINO – EMPOLI Sabato 15/03 h.20.45

CHIFFI

BERTI – MOKHTAR

IV: SCATENA

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

VENEZIA – NAPOLI h.12.30

MARIANI

PRETI – PERROTTI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

BOLOGNA – LAZIO h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – CAGLIARI h. 16.00

PICCININI

ROSSI C. – DI GIOIA

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 18.00

FABBRI

PERETTI – IMPERIALE

IV: ZUFFERLI

VAR: LA PENNA

AVAR: DOVERI

ATALANTA – INTER h. 20.45

MASSA

CARBONE – MELI

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI