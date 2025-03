Motta, spunta l’ammissione alla squadra: lo ha detto dopo la disfatta con l’Atalanta

Dopo il pesante ko di domenica sera, la Juventus si è ritrovata ieri alla Continassa: le parole del tecnico ai calciatori sono chiare

Parole chiare, responsabilità precise. Alla Juventus, in attesa del tempo delle decisioni, è il momento delle riflessioni. Ne sta facendo la società per capire da dove ricominciare il prossimo anno. Al netto di ulteriori clamorosi rovesci, Thiago Motta resterà fino al termine della stagione ed allora questo periodo sarà utilizzato per capire quale scelta fare quando arriverà il tempo della decisioni.

Ma riflessioni le sta facendo anche lo stesso Motta, consapevole che quanto visto contro l’Atalanta non può essere soltanto colpa dei calciatori. Non è ancora riuscito a trasmettere il suo gioco e la sua mentalità alla squadra l’ex allenatore del Bologna, non ha mostrato di avere le idee chiare nel corso di questa stagione e il risultato di questa incertezza è quello visto domenica sera. Dopo un giorno di pausa, la Juventus ieri è tornata ad allenarsi con una doppia seduta che è stata anche l’occasione di un confronto tecnico-squadra, davanti alla dirigenza tutta presente alla Continassa.

Ne scrive ‘La Stampa’ che racconta anche il discorso fatto da Thiago Motta ai calciatori: un discorso improntato all’assunzione delle responsabilità da parte dei giocatori, a cui è stato chiesta una reazione immediata ed un aumento di intensità ed entusiasmo. Ma un discorso anche di ammissione delle proprie colpe.

Juventus, Motta ammette: “Colpa mia”

Non ha certo scuse Motta, non ha voluto mettersi da parte e scaricare sulla squadra la colpa di quanto assistito all’Allianz Stadium. ”È colpa mia” l’ammissione del tecnico riportata da La Stampa, un’ammissione che deriva dall’analisi di quanto successo in campo.

Lì dove la Juve si è sciolta al primo gol dell’Atalanta, squadra a cui è stato lasciato troppo spazio. Thiago Motta si è detto convinto di aver sbagliato le scelte tattiche e si è assunto la propria responsabilità. Ha analizzato anche gli errori commessi e i motivi del tracollo, cominciando da quelli mentali: una squadra incapace di reagire e che si è sciolta alla prima difficoltà.

Un confronto schietto e diretto, una riflessione a 360° per archiviare una pagina brutta della stagione bianconera. Il tempo delle riflessioni ora, almeno per squadra e tecnico, è terminato: in attesa delle decisioni della società, ora è il tempo della reazione per salvare una stagione che senza Champions sarebbe un fallimento totale.