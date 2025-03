Lazio, emergenza centrocampo ma due buone notizie da Formello. Out in due – VIDEO CM.IT

Domani sera Lazio-Viktoria Plzen per il ritorno degli ottavi di Europa League, le ultime dall’allenamento dei biancocelesti

La Lazio si prepara in vista della sfida di domani sera all’Olimpico contro il Viktoria Plzen. Il risultato è in discesa dopo il 2-1 dell’andata, ma Baroni oggi è stato chiaro: “Guai a fare calcoli”. Sotto la pioggia battente di Formello, i biancocelesti sono scesi in campo per la rifinitura e ad attirare l’attenzione sono stati i giocatori in dubbio.

Il primo, in questo caso una conferma di quanto anticipato dal tecnico, è Taty Castellanos che ha recuperato in anticipo rispetto alle attese e domani potrebbe trovare qualche minuto a gara in corso. Toccherà ancora a Dia fare gli straordinari, con Tchaouna e Noslin che si contendono un posto da centravanti. Anche se c’è la possibilità che giochino entrambi, lasciando un turno di riposo a Zaccagni. L’altra notizia è la presenza in gruppo di Nuno Tavares e Dele-Bashiru, che però non sono al top. Il portoghese valuterà dopo l’allenamento insieme a Baroni e lo staff, ma senza Hysaj (ancora out) e Pellegrini non in lista potrebbe dover stringere i denti. In alternativa pronta la coppia Lazzari-Marusic.

Per Dele-Bashiru solo panchina, sente ancora dolore e anche contro l’Udinese non era in grado di entrare. Per questo la Lazio ha solo due centrocampisti a disposizione: Guendouzi e Vecino, che ovviamente avranno le due maglie. Belahyane non è in lista, Rovella è squalificato e non sta benissimo. Oggi, insieme a Hysaj, era l’unico assente dopo il forfait di lunedì. Presente invece l’altro squalificato Gigot, che costringerà agli straordinari almeno uno tra Gila e Romagnoli. Possibile riposo per lo spagnolo, con il connazionale Patric al suo posto. In porta dovrebbe tornare Mandas, fresco di rinnovo. Bisognerà anche gestire il risultato e le energie in vista della fondamentale sfida di domenica a Bologna, può essere decisiva per il campionato della Lazio.