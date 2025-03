Insulti all’arbitro, maxi squalifica: UFFICIALE, salta il big match

Dopo la dura contestazione al direttore di gara è arrivata la sanzione disciplinare: sono cinque le giornate di stop

La stagione entra nella fase decisiva ed ora ogni dettaglio pesa più del normale. Accade soprattutto quando ci sono in ballo obiettivi importanti come la vittoria del campionato, con alcuni casi che vedono poche squadre racchiuse in pochi punti.

L’esempio arriva dall’Italia con Inter, Napoli e Atalanta strette in appena tre punti, ma anche dalla Spagna dove Barcellona, Real ed Atletico sono racchiuse in appena un punto (con i blaugrana che devono recuperare una partita). Proprio dalla Liga arriva un caso che potrebbe avere un peso anche nella corsa al titolo. Si tratta della squalifica di Angel Correa, espulso lo scorso fine settimana nel corso della partita contro il Celta Vigo. Un cartellino rosso che ha fatto infuriare l’attaccante argentino che ha avuto una reazione molto pesante nei confronti del direttore di gara.

Stangata per Correa: cinque turni di squalifica

Stando a quanto inserito nel referto dell’arbitro Cuadra Fernandez, il calciatore ha iniziato a inveire contro il direttore di gara dopo essere stato espulso.

Frasi ingiuriose che il giudice sportivo ha decisione di punire in maniera molto pesante: cinque giornate di squalifica. Una batosta per l’Atletico Madrid che perderà l’argentino anche per il doppio confronto con il Barcellona: sia quello di domenica in campionato, che quello successivo per il ritorno delle semifinali di coppa del Re. Prima e dopo Correa dovrà saltare anche altri tre incontri nella Liga: Espanyol, Siviglia e Valladolid.

Una decisione molto severa da parte del giudice sportivo spagnolo che ha punito in maniera pesante Correa per gli insulti rivolti all’arbitro. Un caso che priverà Simeone di un calciatore spesso decisivo entrando dalla panchina. Il tutto nel momento più importante della stagione con la corsa al primato nella Liga che vede tre squadre lottare punto a punto, il ritorno di coppa del Re con il Barcellona (4-4) all’andata, dopo che questa sera nel derby i Colchoneros si giocheranno il passato ai quarti di Champions con il Real.