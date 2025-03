Il ritorno di Agnelli divide i tifosi: “Ha fallito, Juve di nuovo in rosso”

Un possibile ritorno dell’ex presidente ha scatenato la reazione del popolo bianconero

Andrea Agnelli di nuovo alla Juventus? La notizia si un possibile e presunto ritorno dell’ex presidente ha scatenato ovviamente i tifosi della ‘Vecchia Signora’.

La ‘Vecchia Signora’ continua a deludere sul piano dei risultati e neanche il progetto con Thiago Motta in panchina, con Giuntoli a capo dell’area tecnica, ha sistemato la situazione. La Juve rimane lontana dalla corsa per lo scudetto e in Champions League si è dovuta arrendere ai playoff per mano di un non irresistibile PSV Eindhoven. Senza considerare, inoltre, la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli.

Agnelli e il ritorno alla Juventus: si scatena il dibattito sui social

Domenica, la fragorosa sconfitta in casa contro l’Atalanta, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il popolo bianconero su tutte le furie e che chiede la testa dell’allenatore. Inoltre, anche il Dt Giuntoli è sotto accusa per le ultime sessioni di mercato e la costruzione della rosa.

Così, la notizia di un presunto Agnelli bis, stavolta come proprietario della Juventus, scatena il dibattito sul futuro della ‘Vecchia Signora’, con tifosi e addetti ai lavori che si dividono sui social sul ritorno alla Continassa dell’ex presidente.

Il ritorno di Andrea #Agnelli sarebbe un’ottima notizia per tutto il calcio italiano. — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 12, 2025

Torna presto Presidente, solo tu puoi salvarci da questo incubo! #Agnelli 🤍🖤 pic.twitter.com/a6y4m7dfwR — Juventus Fans (@juventusfans) March 11, 2025

Se sul giornale di famiglia scrivi che Agnelli vuole comprare la Juventus, un minimo di attendibilità ci deve essere. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) March 11, 2025

RIVOGLIAMO ANDREA AGNELLI

E UNA IDENTITÀ! — FRANK FREEDOM FUORI DALL’UE E DALL’EURO (@FRANKFREEDOM15) March 12, 2025

Agnelli non tornerà mai, finché ci sarà Ceferin lui è fuori — Zatarra🇨🇺🇵🇸 (@Jimbo7631) March 12, 2025

Sembra che Agnelli rivoglia la Juve ! Perfetto a posto ! Si ricomincia ! Robe da matti e anche peggio dei matti — l_indiscreto (@L_indiscreto) March 12, 2025

Ma infatti, così tra 3 anni siamo di nuovo in rosso, col monte ingaggi poi alto dell’universo e cmq zero titoli. Ho amato Agnelli e la sua visione del calcio ma ha fallito e alla grande anche… — Roby (@RobyTova) March 12, 2025

La tifoseria di fede bianconera si divide quindi su Andrea Agnelli, tra chi ne invoca il ritorno per aprire un nuovo ciclo vincente e chi invece preferirebbe voltare definitivamente pagina.