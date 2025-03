Carlos Augusto avverte anche Kane: “Siamo l’Inter e non temiamo nessuno” | VIDEO CM.IT

Feyenoord ko anche nel ritorno di San Siro: i nerazzurri passano il turno e ai quarti affronteranno il Bayern Monaco. L’analisi del jolly brasiliano

L’Inter certifica anche al ‘Meazza’ la superiorità nei confronti del Feyenoord e conquista l’accesso ai quarti di Champions League dove incrocerà il Bayern Monaco.

I campioni d’Italia sono ancora in corsa per il ‘Triplete’ e adesso sono attesi dal big match di campionato in casa dell’Atalanta. Si entra nella fase calda della stagione come sottolinea Carlos Augusto, al ritorno da titolare dopo l’infortunio: “Il calendario è sempre più fitto, ho fatto di tutto per rientrare il prima possibile e dare una mano ai miei compagni. Tutti dobbiamo farci trovare pronti, anche chi gioca meno. Non esistono partite facili, come dimostra la gara contro il Monza. L’Atalanta sta facendo una grande stagione e domenica ci aspetta un grande partita“, spiega il jolly brasiliano nella zona mista del ‘Meazza’ come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it.

Ai quarti ci sarà quindi la doppia sfida al Bayern Monaco: “Saranno delle partite bellissime da giocare, inizieremo a pensarci ad aprile. Kane è un grande centravanti, ma noi abbiamo la difesa meno battuta d’Europa”.

Domenica c’è l’Atalanta e la lotta è serratissima per lo scudetto: “Il campionato è ancora lungo, sarà molto difficile. Napoli e Atalanta sono vicine e ogni partita sarà decisiva da qui alla fine – sottolinea Carlos Augusto – Dobbiamo affrontare ogni partita e competizione con l’obiettivo di vincere. Siamo l’Inter e non dobbiamo temere nessuno“.