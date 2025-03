Juventus, sorpresa Yildiz: via per 50mln, pronto il sostituto

Alla Juventus sono tutti sul mercato. Le cessioni di Soulè e Huijsen della scorsa estate non sono state un episodio isolato. Nel corso del prossimo calciomercato estivo, in caso di offerte importanti, la società ascolterà ogni offerta.

Juventus: nessuno è incedibile, nemmeno Kenan Yildiz

La stagione di Kenan Yildiz ha consacrato l’esterno come una delle migliori promesse del nostro campionato. Il rendimento dell’esterno turco, tuttavia, potrebbe non bastare alla Juventus per appiccicare al numero 10 bianconero lo status di incedibile.

In estate, oltre ai big Dusan Vlahovic, Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, potrebbe finire sul mercato anche qualche lieta sorpresa di questa stagione. Dal giovane Samuel Mbangula fino a Yildiz .

Nel corso delle ultime settimane, Yildiz ha salutato il suo vecchio entourage passando nelle mani della famiglia. Diversi agenti importanti ed agenzie starebbero provando a ad invogliare il calciatore a firmare un nuovo accordo contrattuale per legarsi ad una nuova procura, proponendo diverse offerte importanti.

Per invogliare Yildiz a scegliere la loro agenzia, tanti procuratori ed intermediari starebbero allacciando contatti con vari club per portare a Torino un’offerta da non rifiutare.

Ma cosa succederà se alla Juventus fosse recapitata in estate un’offerta imperdibile, faraonica proveniente da Francia e Inghilterra? La risposta appare scontata, la Juve ascolterà ogni offerta.

Presente e futuro di Yildiz

Dopo la prova incolore contro l’Atalanta, secondo quanto riportato da Sportmediaset, Kenan Yildiz potrebbe partire dalla panchina durante il prossimo impegno della Juve in campionato contro la Fiorentina. Una “bocciatura” che certifica il periodo di forma complicato del turco che in 28 partite in Serie A, ha messo insieme tante belle prestazioni, ma soltanto 4 gol e 3 assist.

A secco in Coppa Italia, in Champions League è arrivata una sola rete, a metà settembre contro il PSV Eindhoven. Poco, considerati i 2 assist nelle Coppe. Un rendimento giustificato dall’età ma che impone riflessioni sia per il calciatore che per la Juventus che, nel caso in cui arrivasse un’offerta superiore ai 50 milioni di euro, dovrà per forza di cose valutarla e riflettere.

A quel punto però toccherà trovare anche un sostituto. Ed è inevitabile pensare che la cifra incassata possa essere del tutto utilizzata per provare l’assalto al grande sogno bianconero, Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta aspetta ancora che la famiglia Percassi lo liberi, ma per ingolosire il nigeriano alla Juventus servirà almeno arrivare in Champions League.