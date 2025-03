“Tribuna e rescissione del contratto”: succede durante Inter-Feyenoord

I nerazzurri stanno vincendo contro gli olandese, ma i tifosi contestano uno dei giocatori di Inzaghi: la richiesta è chiara

Dopo il 2-0 dell’andata, l’Inter ha approcciato nel migliore dei modi il ritorno contro il Feyenoord. La rete di Thuram ha di fatto chiuso i conti per i nerazzurri che vedono ora i quarti sempre più vicini, nonostante il pareggio di Moder su rigore.

Il traguardo è lontano soltanto quarantacinque minuti ancora e basterà non prendere altri due gol per essere certi di tagliarlo. Questo però non basta ai tifosi della Beneamata che sui social trovano il pretesto per contestare uno dei calciatori in campo. Si tratta di Taremi, preferito da Inzaghi a Lautaro Martinez anche perché domenica sera c’è un altro scontro importantissimo contro l’Atalanta.

L’iraniano però non convince i sostenitori dell’Inter che su X,, infatti, lo stanno contestando in maniera anche molto – per non dire troppo – dura. Così si legge: “Taremi non l’avrebbe preso neanche Nedved se fosse stato DS dell’Inter”.

Inter-Feyenoord, Taremi nel mirino: “Rescissione del contratto”

Ma c’è anche chi chiede addirittura la risoluzione del contratto: “Sarebbe il caso che Inter SPA si renda utile e che paghi la rescissione del contratto di Taremi. Non vedo altre soluzioni onestamente”.

A scriverlo è un utente, ma di tweet contro l’iraniano se ne trovano davvero tanti, soprattutto se si considera che l’Inter ha in pugno la qualificazione: “Ma a sto ragazzo cosa sta succedendo? Lo ha lasciato la moglie? Vuole tornare in Iran? Non gli piace più giocare a calcio? Forse Simone è meglio se lo lascia in panchina, se non in tribuna, e portasse un giovane della primavera”.

E anche un altro utente tira in ballo le giovanili: “Taremi farebbe fatica nella Primavera di Zanchetta“. Infine, c’è anche chi ha perso le parole: “Taremi è incommentabile”. Il giudizio che arriva dai social è dunque negativo e toccherà all’attaccante iraniano riportare i tifosi dalla propria parte, magari con un gol che cancelli le critiche in un batter d’occhio.