Roma, ha rinnovato ma c’è una clausola per tornare nel suo vecchio club

Fresco di rinnovo con la Roma, Leandro Paredes ha posato per i canali ufficiali del club che hanno annunciato con soddisfazione il nuovo accordo. La firma ha esteso di un anno il suo impegno coi giallorossi, ma i media argentini svelano l’esistenza di una clausola rescissoria per un determinato club.

Campione dell’Mondo con l’Argentina nel 2022, Leandro Paredes è arrivato per la prima volta alla Roma nel 2014, per farvi ritorno poi una seconda volta nel 2023. Ad oggi ha messo assieme 129 presenze arricchite da 10 gol in tutte le competizioni disputate con la maglia giallorossa.

In questa stagione ha messo insieme 17 presenze in Serie A, per un totale di 1039 minuti disputati. Ha trovato anche la rete nella gara contro il Parma del 22 dicembre scorso; non ha perso la sua verve agonistica, che se da un lato gli ha permesso di diventare un (quasi) inamovibile, dall’altro l’ha portato a beccarsi 3 ammonizioni in altrettanti match differenti.

Con il rinnovo appena firmato, si conferma quale pedina di quantità e qualità anche nella prossima stagione dei giallorossi. Tuttavia, come annunciato da TyC Sports, Paredes anche apposto una clausola rescissoria al suo nuovo contratto con la Roma. Il che non avrebbe nulla di strano, se non fosse che è valida solamente per un suo vecchio club.

Roma, la clausola di Paredes per tornare al Boca Juniors

Dopo una lunga trattativa con il Boca che non si è concretizzata nell’ultima sessione di calciomercato, Leandro Paredes ha raggiunto un accordo con la Roma per prolungare la sua permanenza coi capitolini fino a giugno 2026. Tuttavia, il suo nuovo contratto includerà una clausola per essere ceduto al Boca Juniors, ex club del giocatore, lo stesso dal quale fu prelevato nel 2014. La clausola sarà attivabile in una qualsiasi delle prossime tre sessioni di mercato, per una cifra che ammonta a 3,5 milioni di euro. La clausola menzionata sarà valida esclusivamente per gli Xeneize.

Dipenderà anche dalla volontà del giocatore che potrà decidere ovviamente se fare ritorno in patria o continuare a giocarsi le sue chances con la Roma. Nel frattempo, i tifosi del Boca Juniors hanno preso ad insultare il calciatore sui social definendolo un mercenario. La risposta è stata affidata alla consorte del centrocampista, che ha apostrofato con il termine “invidiosi” coloro i quali si sono scagliati contro suo marito.