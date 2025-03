Milan: Paratici ds, ha già scelto il nuovo allenatore

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan? L’ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham sembrerebbe nelle ultime ore esser in pole per ricoprire il ruolo di ds del Milan nella prossima stagione.

Milan: ecco il nuovo tecnico scelto da Fabio Paratici

Ma non solo, perché secondo quanto riferito da Antonio Cassano, Fabio Paratici avrebbe già scelto il nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione. Il dirigente, inibito fino al termine della stagione dopo l’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, secondo Fantantonio avrebbe già chiaro in mente il progetto.

Secondo quanto dichiarato da Cassano durante “Viva El Futbol” su Twitch, considerato l’ottimo rapporto ancora in essere tra Paratici ed Allegri, potrebbe essere quello dell’ex Milan il primo nome per sostituire Sergio Conceiçao. L’ex allenatore della Juventus è attualmente libero ed attende un nuovo progetto. Ma secondo Cassano, nel caso in cui il nuovo direttore sportivo del Milan potesse scegliere, la sua prima scelta porterebbe ad Antonio Conte.

L’attuale tecnico del Napoli, scartato da Ibrahimovic un anno fa prima di firmare con gli azzurri, sembrerebbe essere per Paratici il nome forte sul quale puntare, prima ancora che Allegri.

Tuttavia, come riportato da Gazzetta, difficilmente Aurelio De Laurentiis deciderà in estate di liberare Conte dal contratto con il Napoli visto che il tecnico salentino ha firmato un accordo per due stagioni con la formazione partenopea. Dunque, per la società rossonera potrebbe essere molto più semplice scegliere il grande ex Max Allegri, libero di firmare in ogni momento ed in attesa di una chiamata importante, rispetto ad affidarsi a Conte ed aprire un lungo tiro e molla con la società di De Laurentiis per ottenere il via libera.

ADL, come successo con Spalletti in Nazionale, ha sempre dimostrato di saper far rispettare i contratti, arrivando anche alle vie legali.

Conte o Allegri? Le ultime

Dunque, con Paratici come direttore sportivo, è molto probabile che sia uno tra Conte o Allegri a ricoprire il ruolo di nuovo allenatore del Milan. Nel caso in cui arrivasse Tare come ds, invece, le cose potrebbero cambiare.

Secondo Cassano, infatti, Tare potrebbe scegliere un allenatore diverso visti i trascorsi nella Lazio. L’ex ds della Lazio, infatti, potenzialmente potrebbe puntare su un giovane a sorpresa come accaduto ai tempi di Lotito con Simone Inzaghi, promosso dalla formazione Primavera dopo aver fatto bene con i giovani.