Milan e Inter acquistano San Siro: il comunicato UFFICIALE

Passo importante da parte dei due club di Milano per la realizzazione del nuovo stadio e della riqualificazione dell’area adiacente al Mezza

E’ una giornata storica per il calcio italiano. Milan e Inter – come hanno fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale congiunto – hanno, infatti, depositato oggi al Comune di Milano, il DOCFAP, contenente la proposta per l’acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe.

L’Amministrazione Comunale di Milano ha ricevuto un'”ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità ”.

Milan e Inter, svolta stadio: attesa per il via libera

“Una proposta elaborata dai migliori professionisti ed esperti del settore – prosegue il comunicato -, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l’attuazione di un’opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi”.

“Nei prossimi mesi, i due Club si confronteranno con l’Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta, con l’obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025. Il concept finale e il progetto esecutivo verranno eventualmente presentati in una fase successiva e non sono dunque oggetto della documentazione presentata oggi”.

Bisognerà dunque attendere l’estate per capire se arriverà il via libera definitivo, per poter finalmente scrivere un capitolo importantissimo della storia di Inter e Milan. I due club sembravano destinati a giocare in due stadi diversi, tanto che i nerazzurri e rossoneri avevano pensato concretamente di spostarsi a Rozzano e San Donato. A luglio, però, queste ipotesi potrebbero diventare un lontano ricordo