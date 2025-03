Lazio, ora è UFFICIALE: c’è il rinnovo per Mandas

Il portiere greco ha prolungato il suo contratto con i biancocelesti adeguando l’ingaggio: il comunicato e i dettagli

La Lazio blinda Christos Mandas: il portiere greco ha infatti prolungato il suo legame con i biancocelesti. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, infatti, era quasi tutto pronto dopo i contatti positivi degli ultimi mesi per cui si aspettava ormai solamente la svolta definitiva e quindi la firma. Una fiducia che parte da lontano, da quando il classe 2001 ha sostituito alla grande Provedel lo scorso anno durante l’infortunio del titolare della Lazio, venendo buttato dentro all’improvviso addirittura nel derby qualche settimana prima. In estate da Formello hanno respinto offerte importanti per lui, la Premier si era avvicinata a 20 milioni.

Mandas ha continuato a lavorare per farsi trovare pronto, è stato protagonista nel cammino della squadra di Baroni in Europa League da titolare e a Venezia ha tenuto la porta inviolata sigillando il pareggio con una gran parata su Oristanio. In questi minuti l’annuncio ufficiale del rinnovo: “La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christos Mandas per il prolungamento del contratto di lavoro sino a tutto il 30/06/2029″. Dunque la scadenza è stata allungata di un’ulteriore stagione, ma soprattutto sono state adeguate le cifre dell’accordo, visto che l’estremo difensore della Grecia aveva l’ingaggio più basso di tutta la rosa. Un segno ulteriore della fiducia della Lazio in lui, ricambiata. Nel progetto biancoceleste, può diventare lui il titolare. Anche se ora, per forza di cose, dovrà vedere il campo con più frequenza.