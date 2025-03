Juve, preferito di poco a Zidane: scelto l’erede di Thiago Motta

Le ultimissime sulla panchina della squadra bianconera, con l’ex Bologna sempre più al capolinea: il punto della situazione

Sono ore calde in casa Juventus. La pesantissima sconfitta contro l’Atalanta sta ancora facendo discutere tanto. Nel mirino della critica è chiaramente finito Thiago Motta.

Le aspettative nei confronti del tecnico che tanto bene aveva fatto al Bologna erano davvero alte e così la delusione da parte di chi era certo che avrebbe portato al successo la Juventus è ancora maggiore. Il bilancio per l’ex centrocampista è chiaramente negativo e all’11 marzo, in casa bianconera c’è la certezza che si chiuderà la stagione senza alcun trofeo.

Nei giorni scorsi, d’altronde, Locatelli e compagni sono stati eliminati sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League, per mano di avversari modesti (certamente meno forti della Juventus) come Empoli e Psv Eindhoven. Lo Scudetto è lontano nove punti e con tre squadra davanti nessuno ci crede più. In queste ore si è così pensato anche ad un addio immediato di Thiago Motta. Sui giornali non si fa altro che leggere i nomi dei successori e i candidati sono davvero parecchi, soprattutto per l’estate.

Nuovo allenatore per Juventus, la scelta è presa

In vista della nuova stagione, la dirigenza bianconera sta valutando proprio tutto. Chissà che qualcuno non abbia pure chiesto all’AI un consiglio.

Se lo avesse fatto, i profili suggeriti sarebbero stati quattro: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Zinedine Zidane e Vincenzo Italiano.

Agli utenti X di Calciomercato.it abbiamo così chiesto a chi affiderebbero la panchina bianconera dei mister sopracitati. Il più votato è stato l’attuale allenatore del Napoli, che in volata ha battuto, un altro ex giocatore della Juventus, Zinedine Zidane. L’italiano ha raccolto il 32,9% delle preferenze contro il 30,5%. Sul terzo gradino del podio, Gasperini, che si è fermato al 23,2%, facendo meglio di Italiano, che non è andato oltre il 13,4%