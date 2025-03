Inzaghi si toglie qualche sassolino: “Sento pochi elogi per la squadra”

L’allenatore nerazzurro commenta il passaggio del turno e non mancano gli elogi alla squadra: il pensiero è già al Bayern

“Bravissimi”: Simone Inzaghi non usa mezze misure nell’elogia i suoi ragazzi. L’Inter passa il turno in Champions battendo anche al ritorno il Feyenoord e nel post gara a ‘Sky’ Simone Inzaghi ha tessuto le lodi del suo gruppo.

“Li riempio d’elogi perché se lo meritano e ne sento pochi per quel che stanno facendo. Ci basta quel che fanno i nostri tifosi. Domani riposo? Era doveroso, da mercoledì a martedì abbiamo giocato tre partite in sei giorni, domani ci poteva stare”.

BAYERN MONACO – “Sarà una partita complicata, il Bayern lo avevo già incontrato con l’Inter e con la Lazio, è una squadra solida, molto ben allenata. Ce la giocheremo come fatto finora. Speriamo di poter avere tutti a disposizione: dispiace per l’ammonizione di Asllani visto che non avremo neanche Zielinski. Stasera sono entrati anche due ragazzi della Primavera: dovranno aiutarci anche loro perché in questo momento siamo corti”.

Inter, Inzaghi: “Non è il primo anno che lottiamo su tanti fronti”

PRIMAVERA – “Nel loro esordio c’è del lavoro fatto bene, i ragazzi stanno facendo un’ottima Youth League. Sono ai quarti di finale, si allenano stabilmente con noi e si sono meritati questa occasione”.

VINCERE TUTTO – “So cosa vuole dire allenare l’Inter. Staera è stata la mia partita numero 200: ci sono state tante gioie e qualche delusione: cerchiamo di onorare ogni partita e ogni competizione nel miglior modo possibile. In cosa sono cresciuto? Ogni giorno si impara di più. Non è il primo anno che siamo in corsa per tanti obiettivi. Al primo anno ci siamo giocati lo scudetto fino all’ultima giornata e siamo arrivati agli ottavi di Champions sfidando Liverpool e Real che arrivarono in finale. Questa squadra ha nel Dna il lottare per tutte le competizioni. Sappiamo che c’è un dispendio di energie, ma per questo i ragazzi vanno abbracciati”.