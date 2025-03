DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 1-0: Taremi sfiora il raddoppio! LIVE

Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi

Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale.

I nerazzurri, guidati in panchina da mister Simone Inzaghi, hanno fatto molta fatica contro i brianzoli di Alessandro Nesta: sotto, tra le mura amiche, per 2-0, hanno ribaltato la situazione grazie alla decisiva autorete di Kyriakopoulos. Ininfluenti, dunque, le vittorie del Napoli di Antonio Conte e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, rispettivamente contro Fiorentina e Juventus, ai fini della graduatoria, con le posizioni e le distanze che restano invariate. E domenica sera è in programma lo scontro diretto Atalanta-Inter. Avversario di giornata è il Feyenoord dell’allenatore Robin van Persie, che deve fare a meno del giustiziere del Milan ai playoff della manifestazione, Paixao: si parte dallo 0-2 dell’andata siglato da Marcus Thuram e da capitan Lautaro Martinez. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FEYENOORD

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Sliti, Ivanusec; Ueda. All. van Persie

ARBITRO: Ivan Kruzliak (Slovacchia)