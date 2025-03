Calciomercato: Zaniolo lascia la Fiorentina, c’è un’altra big

Nicolò Zaniolo non resterà alla Fiorentina? Il centrocampista ex Roma, dopo metà stagione trascorsa a Bergamo, si è trasferito alla Fiorentina nel corso del mercato di gennaio. Tuttavia, a fine stagione non è detto che l’esterno resti ancora a Firenze.

Le ultime sul futuro di Zaniolo

Zaniolo potrebbe nuovamente lasciare la Fiorentina al termine della stagione. Dopo l’addio a sorpresa all’Atalanta nel corso del calciomercato invernale, Zaniolo a gennaio aveva deciso di tornare nella sua Firenze, ma la formula dell’operazione non garantisce la permanenza del centrocampista a fine stagione.

Il calciatore, infatti, secondo quanto riportato in Turchia sarebbe sbarcato in Toscana solo con la formula del prestito oneroso sino al 30 giugno 2025, per 3.2 milioni di euro. Nessun obbligo da parte della Fiorentina, se non al concretizzarsi di determinate condizioni.

Solo in quel caso la Fiorentina dovrà versare ulteriori 15 milioni di euro al Galatasaray per il cartellino del calciatore.

Come riportato dal giornalista turco Yakup Çınar di Yeni Açık, questo riscatto Zaniolo diventerebbe automatico solo dopo la presenza numero 9 del calciatore ma con minutaggio di almeno 30 minuti. Attualmente Zaniolo è sceso in campo solo in 3 occasioni con la maglia Viola, a cui non va sommata quella contro l’Inter visto che è rimasto in campo per soli 23 minuti, quindi non “contabile” per l’eventuale riscatto.

Per tale ragione le prossime partite della Fiorentina, e le scelte di Raffaele Palladino, diventeranno decisive per il futuro di Zaniolo visto che ogni presenza, ogni minuto in campo, avrà un peso importante verso il riscatto o meno del calciatore.

Zaniolo in un’altra big?

Dunque, quella alla Fiorentina oggi rappresenta per Zaniolo una delle ultime occasioni per mettersi in mostra in un palcoscenico importante. Dopo aver vestito la maglia della Roma, ed esser volato in Premier League, la sua avventura in Tirchia al Galatasaray è stata al di sotto delle aspettative.

Difficilmente, nonostante le qualità indiscusse del calciatore, la Fiorentina o un’altra big dopo l’Atalanta deciderà di puntare ancora forte su Zaniolo se il centrocampista non riuscirà ad imporsi nuovamente in Italia.

Ci sarà ancora una big nel futuro di Zaniolo? In passato il profilo di Zaniolo era stato accostato anche a Milan e Juventus, ma ad oggi sembra molto improbabile che uno dei due club in estate decida di accontentare le richieste del Galatasaray nel caso in cui il calciatore non fosse riscattato dalla Viola.