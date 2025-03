Bufera Douglas Luiz, in discoteca dopo Juve-Atalanta? Tifosi furiosi

Il brasiliano sarebbe stato pizzicato da alcuni juventini in un locale di Torino poche ore dopo la disfatta contro la squadra di Gasperini

Bufera Douglas Luiz, con la notizia – tutta da confermare – secondo cui il centrocampista brasiliano sarebbe stato pizzicato in discoteca da alcuni tifosi della Juve nella notte di lunedì, appena poche ore dopo la disfatta casalinga con l’Atalanta.

L’ex Aston Villa era indisponibile a causa del problema al bicipite femorale, inoltre il giorno successivo Motta aveva dato giorno libero alla squadra. Eppure l’indiscrezione ha fatto infuriare tanti juventini, scagliatisi sia contro il calciatore che contro la società.

Motta lo ha preferito a Hans e miretti#Douglasluiz https://t.co/BwFKu6wD9B — Alessandro (@alex89755780) March 11, 2025

Pizzicato #DouglasLuiz in discoteca lo stesso giorno di #JuveAtalanta. Ci fosse ancora Moggi l’avrebbe rispedito col primo aereo in Premier.

Non c’è più la società solida di una volta.

E mi dispiace perché sono grande estimatore del Brasiliano. — Mattia (@mattiatml) March 11, 2025

Gianfranco scrive che “Questo non e stato mai da Juve, come altri. Douglas Luiz è stato un grosso sbaglio e deve andar via“. Stefano va giù duro in modo netto: “Douglas Luiz è un bidonazzo clamoroso”.

Matteo rincara paragonando la situazione di Douglas Luiz a quelle passate di Rabiot e Felipe Melo: “L’ho scritto più volte e lo riscrivo ancora: non ho mai visto un giocatore più odiato di Douglas Luiz da quando seguo il calcio. Rabiot è durato 5 anni ed è stato anche portato in trono. Melo 2 anni. Questo neanche ha giocato, però è ceduto da ottobre”.

Per Marco, infine, l’operazione è l’emblema di un club allo sbando: “Pagato 50 milioni. Lo specchio di una società alla deriva. Povera Juve mia”.

Ma c’è chi difende Douglas Luiz: “Si sta esagerando”

Va detto, però, che Douglas Luiz è stato pure difeso. Andare in discoteca non è certo reato, inoltre lui era indisponibile e – come i suoi compagni – non si sarebbe dovuto allenare il giorno seguente.

Sal scrive: “Ma quindi un giocatore che non ha partecipato alla figuraccia fatta dai suoi compagni, non può avere una vita e uscire? Direi che si sta un tantino esagerando”. Roberto: “Di quello che fanno dopo la partita non me ne frega una mazza. Attenti che ora devono stare in convento tutta settimana”.

Naturalmente sugli attacchi che ha ricevuto pesano i risultati negativi della Juve, ultimo quello proprio con l’Atalanta, e il rendimento flop a Torino nonostante i 50 milioni spesi.