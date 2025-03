Barzaghi risponde a Giletti sul video messaggio di Zanetti a Bellocco: “Attacco vergognoso”

Il giornalista, durante la sua trasmissione ‘Lo stato delle cose’ ha mandato in onda il filmato. La reazione: “Giù le mani da Zanetti”

Nuovo capitolo relativo alla vicenda degli ultras e i rapporti con le società. Durante la trasmissione Rai ‘Lo stato delle cose’, il conduttore Massimo Giletti ha infatti mandato in onda un filmato che vede protagonista il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti e che – secondo il giornalista – sarebbe la prova dell’esistenza di un effettivo rapporto tra l’ex bandiera nerazzurra e Antonio Bellocco, esponente di spicco degli ultras dell’Inter ucciso alcuni mesi fa a Cernusco sul Naviglio.



Nello specifico, si tratta – spiega Giletti – di un video-selfie di Zanetti con cui manda un saluto e una dedica ad Aurora Spanò, la mamma di Bellocco: “Ciao Aurora volevo salutarti e mandarti un forte abbraccio. Un bacione enorme ti aspettiamo a Milano e sempre Forza Inter”. Dopo aver lanciato il servizio, lo stesso Giletti aggiunge: “Una prova che un certo tipo di rapporto c’era. E difficile che (Aurora Spanò, ndr) possa venire a Milano perché si trova al 41bis, se fosse stato fatto per la figlia di Antonio più facile che possa raggiungere Milano. In ogni caso questo messaggio racconta che il rapporto con Antonio Bellocco c’era”. Non sarebbe comunque un elemento significativo a livello penale nei confronti dello stesso Javier Zanetti.

Giletti e il video Zanetti-Bellocco, Barzaghi furioso: “Attacco vergognoso, giù le mani da Javier”

Il materiale in questione è stato recuperato dal profilo Instagram dello stesso Antonio Bellocco, trasmesso in esclusiva appunto da Giletti nella trasmissione ‘Lo stato delle cose’ sulla Rai. Zanetti – ricorda ‘Tuttosport’ – nella sua deposizione agli inquirenti aveva dichiarato di non avere un rapporto con Bellocco spiegando di averlo “incontrato una sola volta” e che era “venuto con qualche ragazzo della curva” a uno dei suoi ristoranti.

Il servizio di Giletti ha già scatenato le prime reazioni, come quella del giornalista Marco Barzaghi, che su Youtube ha tuonato: “Un attacco vergognoso, cercano del torbido. La tramissione ha ipotizzato chissà quali legami per un video mandato per il completanno di una bambina. Non esiste persona più disponibile di Zanetti, si manca di rispetto a un grande campione e una grande persona. Poi non penso che possa avere a disposizione il casellario giudiziario di una persona, figurarsi pensare che un video sia per la madre di un boss. Poi spiegatemi quale sarebbe lo scoop. Ma stiamo scherzando? Zanetti è sempre stato integerrimo, giù le mani da Javier Zanetti”.