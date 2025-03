Udinese, Runjaic: “Nessun rimpianto. E la Lazio non era stanca, anzi così è più facile”

I friulani impattano all’Olimpico contro la squadra di Baroni andando in vantaggio con Thauvin e facendosi rimontare: le parole del tecnico

L’Udinese strappa un pareggio anche in casa della Lazio al termine di una partita a ritmi abbastanza bassi, ma in cui i friulani rischiano e subiscono davvero poco.

La squadra bianconera sale di un altro punto, pur avendo modo e occasioni per vincere all’Olimpico, ma nel complesso l’allenatore Kosta Runjaic in conferenza stampa si è mostrato soddisfatto:

Rispetto alla Lazio della seconda giornata che squadra ha trovato? In due partite avete preso 4 punti contro una squadra così importante. Cosa ha detto ai giocatori? “Prima di tutto sono contento della prestazione, abbiamo giocato con tanta intensità, coraggio con la palla. Questa è stata la differenza principale, abbiamo avuto lo stesso possesso palla della Lazio e loro sono tra le migliori. Difendere contro squadre così è pericoloso, fisicamente e mentalmente, ma anche tecnicamente sono molto contento”.

La Lazio era molto stanca, ha dei rimpianti per non averne approfittato ed essersi magari accontentati in alcuni tratti della partita? “Non ho rimpianti, è il calcio. In alcuni momenti magari è stato così, ma tatticamente e come intensità la Lazio è pericolosa, li abbiamo affrontati con disciplina e desiderio di difendere. Abbiamo avuto opportunità per segnare ma non ci siamo riusciti. Non penso che la Lazio fosse stanca, se giocano in Europa vuol dire che sono preparati e attrezzati, e hanno avuto tempo per recuperare, hanno una rosa forte. A volte è più facile giocare ogni tre giorni, i giocatori sono continuamente sotto tensione, non c’è bisogno di allenarsi. La Lazio era chiaro che avrebbe giocato bene, con una squadra forte, li abbiamo affrontati molto bene. Siamo contenti. Poi possiamo discutere di varie cose, ma è un punto importante”.

Diversa la mentalità, lei è anche un bravo psicologo? “Parliamo molto, lavoriamo molto sui dettagli, facciamo diverse video-sessioni in piccoli gruppi. Fa parte del processo, l’importante è che i giocatori abbiano fiducia, ci seguano, che gradiscano il nostro modo di giocare, di approcciare. Stiamo migliorando, questa è la strada”.

Con le grandi prestazioni di Thauvin e Lucca c’è possibilità per Bravo e Sanchez di avere più importanza e spazio? “Cosa pensa lei? “Si può rispondere in diversi modi. Non c’è necessità di cambiare qualcosa, abbiamo una buona situazione, poi abbiamo tante opzioni come Brenner, Bravo e agli altri. Ora preferisco Lucca e Thauvin, tutti durante la settimana fanno un grande lavoro e a volte la scelta non è così facile. Thauvin è con me dall’inizio, è il nostro capitano, ha lottato in questo nostro cammino, si è preso la responsabilità dall’inizio. Non c’è motivo di fare cambi, ma magari in alcune partite faremo delle rotazioni. La passione è importante per i giovani, c’è anche Pafundi che fa un grande lavoro. Sanchez ha giocato diverse partite, è importante fare minuti per lui ma può gestire questa situazione”.

Lazio-Udinese, Kamara: “Buonissimo punto”

“Punto buonissimo, la partita era difficile. La Lazio però è una buonissima squadra, ma abbiamo provato con la nostra qualità e la nostra concentrazione e lo spirito di squadra e abbiamo preso un buon punto”.