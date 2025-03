Thiago Motta prima di Conceicao: le cifre ufficiali dell’esonero

Le ultime sul futuro del tecnico bianconero dopo l’incredibile ko contro l’Atalanta. Ecco cosa sta succedendo in casa Juventus

Alla vigilia si sperava in una vittoria per continuare a sognare lo Scudetto. D’altronde la vetta era lì a soli sei punti, ma il pesantissimo ko contro l’Atalanta ha riportato la Juventus con i piedi per terra.

Un poker, che porta le firme Retegui, de Roon, Zappacosta e Lookman, che ha fatto arrabbiare tanto i tifosi, tornati a contestare pesantemente, oltre che la dirigenza. Così Thiago Motta è finito nuovamente nel mirino della critica. Qualcuno pensava che dopo la bruciante sconfitta sarebbero arrivate le dimissioni o l’esonero, ma al momento nulla di tutto questo è successo. Queste, però, sono le ore delle analisi su un tecnico, che fino a questo momento ha fallito totalmente: prima l’eliminazione dalla Champions League, per mano di un modesto Psv, poi quella dalla Coppa Italia contro l’Empoli.

Juventus, Thiago Motta al capolinea: crolla la sua quota

Il ko contro l’Atalanta ha solo certificato quanto in molti pensavano. La panchina di Thiago Motta è tornata dunque a traballare pesantemente, tanto che la quota del suo esonero su Sisal è letteralmente crollata: chi decidesse di scommettere sulla separazione tra la Juve e l’ex Bologna, anche attraverso le dimissioni, non vincerebbe nemmeno due volte la posta. La quota è infatti di 1,85, la più bassa.

Scommettere su Sergio Conceicao, ad esempio, pagherebbe di più, due volte e mezzo la posta. Solo due, ma comunque più di Thiago Motta, se si decidesse di puntare sugli addii di Eusebio Di Francesco e Zanetti. La situazione della panchina della Juventus va, dunque, monitorata con attenzione. Lo stanno facendo anche i siti specializzati nelle scommesse. I bianconeri e l’ex Bologna rischiano davvero di dirsi addio.