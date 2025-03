Inter, tegola Dimarco: si allungano i tempi di recupero, c’è un timore

Inter, non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Il successo in rimonta contro il Monza ha consentito ai nerazzurri di rimanere al primo posto in classifica ma la prossima trasferta contro l’Atalanta a Bergamo rischia di essere decisiva per la corsa al 21esimo scudetto. Una gara da affrontare senza Federico Dimarco, ai box dopo l’infortunio di Napoli.

Inter: Dimarco non recupera, le ultime

Nel mentre l’Inter dovrà affrontare il Feyenoord in Champions League per strappare il pass per i 4i di finale. La vittoria della gara di andata sicuramente permetterà a Simone Inzaghi di far ruotare gli uomini ma in Europa mai dire mai. Della gara dovrebbe essere Carlos Augusto, rientrato in campo nel finale della gara contro il Monza per dare respiro a Bastoni, utilizzato nel ruolo di Federico Dimarco.

Tuttavia l’assenza del titolare della corsia, Dimarco, si è fatta sentire per Inzaghi. Un problema non da poco e che l’Inter molto probabilmente non risolverà in tempi brevi. Il mancino, infatti, secondo le ultime notizie in arrivo dalla Pinetina potrebbe aver bisogno ancora di qualche giorno prima di avere certezza per quanto riguarda la data del ritorno in campo.

Ma quando sarà pronto Dimarco? Di sicuro tra domani e mercoledì lo staff medico nerazzurro potrà avere più o meno certezze rispetto ad una convocazione di Federico Dimarco contro l’Atalanta a Bergamo.

Tuttavia sembra molto difficile che l’esterno possa far parte del gruppo che domenica sera affronterà la Dea. Le speranze per quanto riguarda il suo totale recupero sembrerebbero essere quasi nulle.

L’Inter, però spera che Dimarco possa rispondere almeno alla convocazione di Inzaghi garantendo un breve minutaggio, di al massimo 15/20 minuti.

Inter: timore per Dimarco

Ma il vero timore per quanto riguarda lo staff medico dell’Inter è dovuto all’imminente sosta per le Nazionali. Nel caso in cui Dimarco fosse convocato per Bergamo, è molto probabile che il calciatore risponderà positivamente anche alla chiamata del ct Luciano Spalletti.

A quel punto l’iter di riabilitazione verso il ritorno in campo passerà nelle mani del commissario tecnico e soprattutto dello staff medico della Nazionale. Saranno loro a decidere se e quando utilizzare Dimarco in campo.

L’Inter potrà riabbracciare Dimarco per la gara contro l’Udinese del 30 marzo, tra 20 giorni ed esattamente un mese dopo l’ultima presenza di Dimarco in campo al Maradona.