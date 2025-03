Salta il derby e Italia-Germania, UFFICIALE: legamenti ko

Infortunio ai legamenti e diverse settimane di stop: assenza forzata nel derby, ma anche nel doppio confronto di Nations League

Con il mese di marzo è in arrivo una nuova pausa delle Nazionali. La prossima giornata di Serie A sarà l’ultima prima di una sosta che vedrà l’Italia impegnata nelle gare di Nations League contro la Germania.

Per gli azzurri di Luciano Spalletti è in programma un doppio confronto con i tedeschi: giovedì 20 marzo si gioca a San Siro, mentre il ritorno sarà domenica 23 a Dortmund, stadio che per gli italiani rievoca straordinari ricordi con la vittoria nella semifinale mondiale del 2006, proprio contro i teutonici padroni di casa. Sia la Germania che l’Italia devono ancora diramare l’elenco dei convocati, ma in casa tedesca c’è una sicura assenza, anche piuttosto pesante. Julian Nagelsmann, ct tedesco, non potrà infatti contare su Florian Wirtz. Il talentuoso calciatore del Bayer Leverkusen non potrà infatti essere a disposizione dell’allenatore e sarà costretto a saltare il doppio confronto contro l’Italia.

Bayer Leverkusen, UFFICIALE: Wirtz ko, salta anche Italia-Germania

La notizia è ufficiale visto che è stato lo stesso club rossonero a diramare un comunicato in merito alle condizioni fisiche del calciatore.

Wirtz si è infatti infortunato nel corso della sfida di campionato contro il Werder Brema e dovrà restare a riposo diverse settimane. Un ko che impedirà al centrocampista di essere in campo anche nel derby di Champions League contro il Bayern Monaco. La sfida è in programma domani sera alle 21 a Leverkusen, con gli uomini di Xabi Alonso che dovranno cercare l’impresa, rimontando un pesantissimo 3-0 subito sei giorni fa. La vincente della sfida sarà tra l’altro la possibile avversaria dell’Inter, se i nerazzurri dovessero riuscire a superare il Feyenoord e a qualificarsi.

Questo il comunicato ufficiale del Bayer Leverkusen:

“Il Bayer 04 dovrà fare a meno di Florian Wirtz. Il nazionale tedesco ha subito una lesione al legamento della caviglia destra nella partita casalinga contro il Werder Brema (persa 0-2) di sabato. Questa è stata la diagnosi di una risonanza magnetica dopo la partita. Il centrocampista 21enne sarà fuori gioco per diverse settimane”.