Romagnoli risponde a Thauvin, la Lazio fallisce il sorpasso alla Juventus

Non va oltre il pareggio la squadra di Baroni contro l’Udinese: i biancocelesti restano al quinto posto, dietro ai bianconeri

Niente sorpasso: la Lazio non va oltre l’1-1 contro l’Udinese e perde l’occasione di mettere la freccia sulla Juventus e prendersi il quarto posto.

Nel primo tempo la Lazio fatica a fare gioco, con le offensive biancocelesti spente dal pressing friulano. Sono gli ospiti anzi a farsi vedere con maggior pericolosità: ci prova al 2′ Kamara con una conclusione che Lucca di tacco prova a deviare verso la porta, senza riuscirci. I bianconeri però trovano la via del gol al minuto 22′: Provedel salva su Thauvin, la palla finisce a Lucca che ci prova in semi-rovesciata, fornendo un assist al francese che a porta vuota non sbaglia.

La Lazio fatica a costruire la reazione, ma al 32′ sfiora il pareggio con Zaccagni: bravo Okoye a salvare in angolo. Proprio sul corner arriva il pareggio dei padroni di casa: è Romagnoli, appostato sul secondo palo, a mettere in rete. Nel finale di tempo occasione Udinese con Lucca: la sua girata sfiora il palo.

Nella ripresa al 48′ è Camara a salvare su Zaccagni, mentre al 52′ Vecino rischia con un fallo su Thauvin: l’arbitro ammonisce e il Var gli dà ragione.

Serie A, Lazio-Udinese 1-1: la classifica dopo la 28a giornata

Dopo l’ora di gioco girandola di cambi e il match si riaccende d’intensità: Payero tira fuori, risponde Noslin impegnando Okoye.

Match aperto a qualsiasi risultato: ci prova Zemura su punizione, Provedel vola e devia. Nel finale di gara è la Lazio a provare a vincere la partita, mentre l’Udinese si limita a controllare la palla, senza affondare. Grandi occasioni però non arrivano e così il triplice fischio sa di rimpianto per i biancocelesti: la missione sorpasso alla Juve è fallita, il quarto posto è ora ad un punto.

LAZIO-UDINESE 1-1: 22′ Thauvin (U), 32′ Romagnoli (L)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

PROSSIMI IMPEGNI

Udinese-Verona, 15 marzo ore 15

Bologna-Lazio, 16 marzo ore 15