PAGELLE E TABELLINO LAZIO-UDINESE 1-1: Tchaouna inspiegabile, Solet roccioso

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 5

Gila 5,5:

TOP Romagnoli 6,5: oggi è faticoso trovare qualcuno oltre la sufficienza. Non sbaglia niente, fa il secondo gol consecutivo dopo quello in Europa League. Vale almeno un punto in una partita davvero brutta.

Marusic 6

Vecino 5,5. Dal 64′ Belahyane 6

Guendouzi 5

Isaksen 6. Dall’81’ Patric sv

Dia 5. Dal 64′ Pedro 5

Zaccagni 6

FLOP Tchaouna 4,5: più di qualcuno stasera non fa una bella figura, quasi tutti a dire la verità. Lui però si supera, anche se va detto che non gli viene servito un pallone giocabile, ma quasi tutti alti. Il mistero, ad ora inspiegabile, è la scelta di schierarlo nuovamente titolare e da ‘punta’. Dal 46′ Noslin 5,5

All.: Baroni 5

UDINESE

Okoye 6

Kristensen 6

Bijol 6

TOP Solet 6,5

Ehizibue 5,5. Dall’89’ Rui Modesto sv

Lovric 5,5. Dal 65′ Zemura 5,5

Karlstrom 5,5

Ekkelenkamp 5,5. Dal 65′ Payero 6

Kamara 6. Dal 65′ Atta 6

Thauvin 6,5. Dall’81’ Davis sv

Lucca 6

All.: Runjaic 5,5

Arbitro: Piccinini 6

Lazio-Udinese, il tabellino

Marcatori: 22′ Thauvin (U), 32′ Romagnoli (L)

Ammoniti: Kamara (U), Vecino (L), Lovric (U), Lazzari (L), Payero (U)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino (64′ Belahyane), Guendouzi; Isaksen (81′ Patric), Dia (64′ Pedro), Zaccagni; Tchaouna (46′ Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Rovella, Dele-Bashiru, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic.

All.: Baroni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (65′ Zemura), Karlstrom, Ekkelenkamp (65′ Payero), Kamara (65′ Atta); Thauvin (81’Davis), Lucca.

A disp.: Piana, Padelli, Zarraga, Sanchez, Davis, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, GIannetti, Rui Modesto, Pizarro.

All.: Runjaic

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Baccini – Bercigli; IV Uomo: Rutella; VAR: Ghersini; AVAR: Di Paolo