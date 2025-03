Milan, Allegri ad un passo: già deciso il primo acquisto

Massimiliano Allegri è ad un passo dal Milan. La società rossonera sembrerebbe aver rotto ogni indugio sulla scelta del prossimo allenatore. Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri: nella stagione 2010-11 i due avevano regalato il penultimo scudetto al Diavolo, ora proveranno a bissare l’idillio anche fuori dal campo.

Milan: Allegri in pole, le ultime

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, il Diavolo sarebbe pronto a mettere sotto contratto per la prossima stagione Max Allegri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in pole per la sostituzione di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ad oggi sarebbe quello di Massimiliano Allegri. L’ex Juve, attualmente libero dopo aver guidato nella scorsa stagione la Juventus, potrebbe tornare nuovamente su una panchina che conosce benissimo.

Dopo due portoghesi, il Milan starebbe pensando ad un grande ritorno al passato, scegliendo un allenatore che conosce benissimo la Serie A e soprattutto l’ambiente rossonero.

Vista la probabile esclusione dalla prossima Champions League, il Milan dovrà ripartire gettando le basi di un nuovo progetto durante la la prossima stagione. Un progetto che vedrà in società anche l’arrivo di un nuovo direttore sportivo.

Con il ritorno di Allegri in panchina, infatti, anche le quotazioni di Fabio Paratici come nuovo ds (dopo la squalifica) sembrano essersi impennate a discapito di Tare. L’ex ds della Lazio, già stato accostato al Milan in passato, non sembrerebbe essere la prima scelta dei rossoneri che punteranno sull’accoppiata che ha consentito alla Juventus di portare avanti un ciclo ultra-vincente. Paratici è attualmente fermo a causa dell’inibizione di 30 mesi inflitta dalla Corte Federale d’Appello della FIGC dopo il caso plusvalenze.

Ma il nuovo ciclo vedrà anche un rinnovamento nel parco giocatori. Nonostante i grossi investimenti di gennaio, infatti, anche Maignan, Leao e soprattutto Theo Hernandez rischiano di salutare in estate Milano. Il primo colpo dell’accoppiata Allegri-Paratici, infatti, sarà quasi sicuramente un terzino sinistro.

A tal proposito salgono le quotazioni di Tyrick Mitchell, laterale sinistro anglo-giamaicano in forza al Cristal Palace. Il difensore andrà in scadenza col club inglese nel corso della prossima estate.

Milan, la vera alternativa ad Allegri

Dunque, all-in su Max Allegri. Ma il Piano B del Milan resiste ancora. Nonostante gli accostamenti del Milan delle ultime settimane, l’unica vera alternativa dei rossoneri ad Allegri ad oggi sembrerebbe essere Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como e prossimo avversario dei rossoneri sabato a San Siro. L’intenzione del club sembrerebbe essere quella di ripartire all’insegna dell’italianità, ma Cesc ormai in Italia è di casa.