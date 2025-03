Locatelli e il confronto con Thiago Motta: “Non c’era tanto da parlare”

Il capitano bianconero è intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante batosta dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta

Dopo Thiago Motta, c’è spazio per Manuel Locatelli in conferenza stampa dopo l’umiliazione subita dalla Juventus per mano di un’Atalanta ingiocabile nel big match dell’Allianz Stadium.

Notte fonda per la ‘Vecchia Signora’, che adesso rischia di scivolare fuori dalla zona Champions in attesa del match della Lazio contro l’Udinese. Il capitano cerca di spiegare le ragioni del tracollo bianconero: “Il secondo gol a inizio secondo tempo di ha tagliato le gambe. Dopo siamo andati in netta difficoltà – esordisce Locatelli nella pancia dello ‘Stadium’ – Adesso dobbiamo ascoltare il meno possibile quello che arriva dall’esterno, dobbiamo focalizzarci solo su di noi e sull’obiettivo di qualificarci per la Champions League“.

Juventus-Atalanta, Locatelli: “Nessun appello ai tifosi, dobbiamo rialzarci subito”

Il centrocampista della Juve aggiunge: “Questa sconfitta fa malissimo, dobbiamo rialzarci subito continuando a lavorare a testa alta e dando il massimo. Non faccio appelli ai tifosi, ma è normale che si aspettano tanto da una grande squadra come la Juve”.

Locatelli risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Se abbiamo parlato e se c’è stato un confronto negli spogliatoi con il mister? Non c’era tanto da parlare… Contro la Fiorentina domenica ci aspetta una gara molto importante e dobbiamo prepararla nel migliore dei modi”.