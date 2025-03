“L’Inter in Serie C”: scoppia la bufera, cosa sta succedendo

Polemica intorno alla formazione nerazzurra che si ritrova al centro di una vera e propria bufera: caos totale

Prima in classifica. L’Inter soffre, sbanda, ma contro il Monza trova la rimonta da tre punti che consente di mantenere il primo posto davanti al Napoli.

Un successo che arriva in un momento particolarmente intenso per la formazione di Inzaghi dal punto di vista del campo: i nerazzurri, infatti, dovranno scendere in campo già martedì per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord (andata 2-0), poi il big match di domenica sera contro l’Atalanta prima della pausa del campionato per le nazionali.

Un tour de force che l’Inter sta affrontando senza diversi calciatori (l’ultimo a fermarsi è stato Zielinski), un’emergenza più volte sottolineata da Inzaghi. Ma campo a parte, arriva ora un altro argomento di polemica che scuote il mondo nerazzurro e che fa scatenare la bufera sui social.

Inter in C: la frase scatena il caos

Proprio sui social nasce tutto ed è lì che si scatena la polemica che riguarda l’Inter. In occasione del compleanno della società, che ha compiuto 117 anni, il club sul proprio sito ha voluto pubblicare un post dal titolo: “Inter 117, un segno di eccellenza”.

Una frase che ha scatenato l’ironia di Graziano Campi che su X ha voluto scherzare prendendo spunto dalla parole eccellenza che indica anche uno dei campionati dilettantistici italiani: “Sinceramente mi sembra esagerato e lo dico col cuore – il tweet del giornalista – . Capisco che i bilanci non siano il massimo, ma comunque col Lodo Petrucci può ripartire dalla Lega Pro”.

Una frase che ha scatenato il dibattito, con tante risposte dei tifosi dell’Inter, qualcuna più seria, qualcuna che ha replicato il tono ironico del tweet originale. Tra le tante un tifoso interista scrive “117, numericamente meno dei vostri processi” con riferimento al tifo per la Juventus di Campi e lo stesso che replica con ironia: “Ma il 117 è il numero della Guardia di Finanza”. Uno scambio di battute incentrato sullo scherzo per rendere più leggera la rivalità che da sempre caratterizza Inter e Juventus.