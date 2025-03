“Leao deve restare in panchina”: il verdetto a sorpresa dopo Lecce

Rafael Leao cambia la partita per il Milan con il suo ingresso, analisi controcorrente sul portoghese dopo la vittoria in rimonta contro i pugliesi

Ancora una volta, come praticamente sempre in questa stagione, il Milan ha vissuto una serata da montagne russe. Questa volta, per fortuna dei rossoneri, proprio a un passo dal baratro trovando invece una reazione e una grande rimonta a Lecce, recuperando da 0-2 e centrando tre punti che potrebbero avere un grande significato per cercare di affrontare al meglio il finale di stagione.

La eventuale quarta sconfitta di fila sarebbe stata quanto mai deleteria e avrebbe potuto porre la pietra tombale dal punto di vista psicologico su qualsiasi ambizione. La qualità dei giocatori del Diavolo, però, pur in una prestazione ancora una volta caratterizzata da errori e orrori, ha avuto la meglio. Decisivo l’ingresso in campo di Rafael Leao, che è stato uno dei volti che maggiormente ha cambiato la partita. Il portoghese ha propiziato il primo gol con il cross che ha portato Joao Felix al tiro per la maldestra e sfortunata autorete di Gallo, quindi ha siglato l’assist per il 3-2 di Pulisic.

Ancora una volta, il numero 10 milanista si conferma talento discontinuo ma che è in grado di fare la differenza, eccome, quando è in giornata. Da Lecce, però, potrebbe arrivare una indicazione a sorpresa sul suo futuro.

Milan, il consiglio del giornalista: “Leao non può fare il titolare”

Da subentrato, Leao è riuscito a tirar fuori il meglio di sé e a scompaginare la difesa del Lecce, che fin lì in qualche modo aveva retto agli assalti milanisti. Proprio per questo, però, secondo qualcuno sarebbe meglio che il giocatore facesse da subentrante di lusso.

Sostenitore di questa scuola di pensiero il giornalista Marco Varini di ‘Top Calcio 24’. A suo parere infatti, come spiegato in un post su ‘X’ alla fine della partita di Lecce, “Leao non può fare il titolare ma deve partire dalla panchina. A gara in corso, diventa inarrestabile contro avversari stanchi, giocando dall’inizio non è così”. Vedremo cosa deciderà Conceicao nelle prossime gare.