Juve, non solo la Champions: ecco cosa costerà la panchina a Thiago Motta

Una pessima Juventus si fa travolgere dall’Atalanta e continuano le indiscrezioni sul futuro di Thiago Motta: ecco per cosa potrebbe saltare la sua panchina

Poteva essere la sfida della consacrazione, quella per dimostrare di essere diventati grandi, e invece i bianconeri si sono ritrovati difronte alla realtà: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è di un altro livello. Sulla singola partita ci sono anche gli errori e tutti i limiti di Thiago Motta, che a partita in corsa non cambia mai la propria lettura iniziale anche quando fa acqua da tutte le parti.

In queste giornate si tornerà a parlare del futuro della panchina della Juventus e di tutti i possibili sostituti, con la qualificazione alla prossima Champions League come fattore discriminante per una possibile riconferma del tecnico italo-brasiliano. Eppure, i ragionamenti in casa Juve verranno fatti in ogni caso, sia senza essere entrati nelle prime quattro che stando nell’Europa che conta. Ecco quale altro aspetto rischia di pagare Thiago Motta.

Juve, tutti i grandi acquisti sono un flop: Thiago Motta rischia di pagarla per tutti

È inutile girarci intorno, i grandi acquisti del mercato estivo hanno floppato la stagione. Nico Gonzalez non sta portando gol e assist, ma nemmeno quell’esperienza internazionale che avrebbe dovuto consegnare alla squadra. Douglas Luiz dopo quasi un’intera stagione è ancora un oggetto misterioso, a causa dei continui problemi fisici che non gli hanno mai permesso di avere continuità. E, poi, c’è Teun Koopmeiners.

L’olandese ha avuto tutte le possibilità di questo mondo, tutta la fiducia possibile (e forse anche un po’ di più) da parte dell’allenatore, ma i risultati sono altamente deludenti. Loro tre hanno rappresentato una spesa enorme nell’ultimo mercato e il fatto che abbiano fallito la stagione dovrà portare a delle riflessioni in estate, il più classico del qualcuno dovrà pur pagare. E quel qualcuno non sarà certo Cristiano Giuntoli, quanto invece Thiago Motta. Ecco perché il destino del tecnico italo-brasiliano sembra essere sempre più segnato.