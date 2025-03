Inter, Napoli e Atalanta a pari punti: spareggio scudetto, ecco cosa succederà

Tre squadre in tre punti in testa alla classifica di Serie A e il rischio concreto di un arrivo in volata: tutte le regole per l’eventuale spareggio

Inter 61, Napoli 60, Atalanta 58. Questa la situazione in Serie A quando mancano appena dieci giornate al termine del campionato.

La corsa scudetto sarà probabilmente una lunga volata tra le tre compagini che in questo momento comandano la classifica con la possibilità, tutt’altro che remota, di un arrivo a pari punti. Tutto chiaro su quel che succederebbe nel caso in cui due squadre arrivino alla fine della 38esima giornata a pari merito: saranno loro a giocarsi il tricolore in uno spareggio da disputarsi in casa della squadra in vantaggio negli scontri diretti.

Nel caso in cui questi fossero in parità, verrebbero considerati nell’ordine questi criteri: differenza reti negli scontri diretti; differenza reti generale: gol fatti in tutto il campionato; sorteggio. Lo spareggio sarà in gara unica: i caso di parità al termine dei novanta minuti, si andrebbe direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

Questo le regole per lo spareggio scudetto in caso di due squadre a pari punti: ma cosa accadrebbe se fossero tre le squadre a chiudere a pari merito? In questo caso si terrebbe in considerazione la classifica avulsa per decidere le due formazioni che disputerebbero lo spareggio scudetto.

Serie A, tre squadre a pari punti: le regole per lo spareggio scudetto

Per decidere le due squadre che si giocherebbero il tricolore, si dovrebbero considerare in ordine questi criteri: punti negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; differenza reti generale; gol fatti nell’intero campionato.

Al momento la classifica avulsa vede questa situazione: Inter 5 punti (6 gol fatti e 2 subiti; Dr +4); Napoli 5 punti (5 gol fatti e 7 subiti, Dr -2); Atalanta 3 punti (5 gol fatti, 7 subiti, Dr -2). Le due compagine nerazzurre hanno però una partita in meno, dovendo sfidarsi domenica prossima: sarà quella la partita che deciderà quali squadre, in caso di arrivo a tre, si sfiderebbero per lo spareggio.

L’Inter ha la quasi certezza di esserci, mentre il Napoli deve sperare in un non successo dell’Atalanta: nel caso di vittoria della Dea la finale sarebbe proprio tra le due compagini lombarde, con un’eccezione particolare. Lo spareggio sarebbe tra Napoli e Atalanta se Gasperini battesse l’Inter con almeno 7 gol di scarto. Questi tutti i possibili scenari per lo spareggio scudetto, una ipotesi tutt’altro che remota considerata la classifica attuale.