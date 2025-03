Il tracollo Juventus travolge anche Kolo Muani: come cambia il futuro

Disfatta totale per i bianconeri e nel mirino ci finisce anche il bomber francese: si riflette sulla sua conferma o meno

Tracollo senza precedenti perché mai la Juventus aveva subito quattro gol all’Allianz. Tracollo senza precedenti perché nessuno si aspettava una squadra così passiva ed in balia dell’avversario. Mai pericolosa, completamente scomparsa dal campo dopo aver preso gol, incapace anche di reagire sfruttando le qualità dei suoi uomini migliori.

Un fantasma in campo Kolo Muani, uno di quelli che aveva contribuito al filotto di cinque vittorie consecutive della formazione di Motta. Il francese è stato coinvolto nella disfatta della Juventus, mai veramente in partita, mai pericoloso, incapace di caricarsi la squadra sulle spalle. Una pericolosa involuzione rispetto al calciatore ammirato nelle prime uscite con la Juventus, ma per la quale c’erano segnali già nelle ultime partite.

L’ultimo gol risale al 7 febbraio, ormai più di un mese fa: dopo la doppietta con il Como Kolo Muani si è fermato e il poker rimediato dall’Atalanta può riscrivere anche il suo futuro. L’intenzione della società è di confermarlo in rosa e Giuntoli lo ha detto pubblicamente, avviando anche i contatti con il Paris Saint-Germain. Le ultime prestazioni però fanno sorgere qualche dubbio soprattutto tra i tifosi.

Juventus, Kolo Muani nel mirino: conferma non più certa

Su X è pieno di sostenitori della Juventus che si lamentano della prestazione di Kolo Muani e mettono in dubbio le sue capacità.

C’è chi lo definisce un calciatore non all’altezza, chi si lamenta perché si è illuso di aver trovato un ottimo attaccante ed è rimasto deluso e c’è chi dice che la colpa è tutta da ricercare nell’allenatore Thiago Motta. Dubbi che, al momento, non toccano la dirigenza che vogliono confermare Kolo Muani, anche se molto dipenderà dal finale di stagione.

Di certo il calciatore deve riprendere a giocare bene, poi servirà capire quel che porterà questo finale di campionato alla Juve: senza Champions, l’appeal bianconero diminuirebbe e Kolo Muani potrebbe anche farsi tentare da qualche offerta di altri club. La disfatta contro l’Atalanta quindi può segnare uno snodo anche per il futuro dell’ex Psg.