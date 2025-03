Gasperini infiamma la Serie A: per la Juve la scelta è fatta

Le ultime sul futuro del tecnico dell’Atalanta, pronto a sposare un nuovo progetto. Il nome del 67enne di Grugliasco è su diverse scrivanie

Senza Champions League, l’Atalanta è totalmente concentrata sul campionato. Dopo il pareggio amaro contro il Venezia, la squadra di Gian Piero Gasperini ha mandato un segnale forte e chiaro a Inter e Napoli, imponendosi 4 a 0 contro la Juventus.

La vittoria dello Scudetto sarebbe chiaramente un sogno per l’Atalanta, così come per Gian Piero Gasperini, che metterebbe una ciliegina perfetta su una torta fantastica. Così il tecnico 67enne chiuderebbe nel miglior modo possibile la sua avventura a Bergamo. D’altronde, ormai, non è più un segreto che la storia d’amore tra le parti stia per giungere al capolinea. Non è chiaro, però, se il mister dirà addio ai bergamaschi già questa estate o nel 2026, quando scadrà il contratto.

Proprio del futuro del futuro di Gasperini si è parlato a Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it. Il tecnico, che nella sua carriera ha dimostrato di essere propenso ad aprire cicli lunghi, è pronto per vivere una nuova esperienza in un top team.

Gasperini, futuro in Italia: ecco chi lo vuole

Sono davvero tante le squadre che stanno pensando a Gian Piero Gasperini. Lo sta facendo soprattutto la Roma di Claudio Ranieri, che ha avuto un contatto informale, con il 67enne di Grugliasco, per sondare questa possibilità. Al momento nulla di concreto, con il campo che adesso ha ovviamente la priorità.

Nella corsa al tecnico non si può scartare, poi, il Milan che dirà addio a Conceicao: Gasperini è un nome spendibile, ma con le dinamiche interne al club non è facile che la trattativa possa decollare. Da tenere d’occhio c’è, inoltre, l’idea Napoli, qualora, chiaramente, dovesse separarsi da Antonio Conte. L’ex Tottenham oggi è saldamente al comando, ma i rumors che lo accostano al Diavolo e alla Juve continuano ad esserci. Per De Laurentiis, Gasperini sarebbe una prima scelta.

Attenzione, infine, alla Juventus. I bianconeri stanno vivendo ore tribolate dopo il pesante ko di domenica sera: per il 67enne si tratterebbe di un ritorno, avendo giocato e allenato le giovanili nel 2003, prima di approdare al Crotone. Gasperini si trasferirebbe a Torino ben volentieri per chiudere finalmente un cerchio. E’ un’opzione da tenere in considerazione qualora venissime allontanato Thiago Motta. In questo momento, però, va detto, la Juve non è da considera in pole nella corsa a Gasperini.