Esonero immediato per Motta, rivincita Allegri: i nomi per sostituirlo subito

Il tecnico della Juventus rischia da subito dopo il pesante ko con l’Atalanta: almeno tre ipotesi per sostituirlo fino a fine stagione

Un fallimento. Per tanti la stagione della Juventus è già da definire in questi termini, ancora prima della fine del campionato che può regalare ancora la magra consolazione della qualificazione in Champions League. Sarebbe chiaramente l’obiettivo minimo da raggiungere dopo il disastro nelle coppe, tra PSV ed Empoli. I bianconeri torneranno a una stagione senza titoli, l’ennesima dopo i due anni di digiuno con Allegri interrotti dalla Coppa Italia arrivata al terzo tentativo.

Sul banco degli imputati ci sono tutti, nessuno escluso. I giocatori, probabilmente i meno bersagliati di questi tempi, ma soprattutto l’allenatore e poi la dirigenza, sullo stesso piano se non addirittura superiore. La sconfitta storica con l’Atalanta ha gettato sconforto e rabbia nell’ambiente Juve, con i tifosi che a gran voce chiedono un cambio in panchina. Già allo stadio risuonavano parecchi cori come ‘Thiago Motta dimettiti’, ma anche quelli in favore di Massimiliano Allegri. Al momento, però, lo scenario che vede un allenatore diverso dall’italobrasiliano in questa stagione è da escludere. Una decisione – come vi abbiamo raccontato – verrà poi presa a fine campionato, prima della partenza per gli USA. Sarà quella la finestra di tempo in cui Giuntoli e la società decideranno le sorti del proprio allenatore.

A meno che non arrivino altri crolli verticali simili a quello con l’Atalanta. All’orizzonte ci sono parecchi scontri diretti, pericolosi, tra l’altro tutti in trasferta: Fiorentina, Roma, Bologna e Lazio nelle ultime dieci partite. Un calendario non impossibile, ma da conquistarsi. E se il quarto posto sarà in pericolo, magari per colpa di qualche altra batosta, allora l’esonero anticipato sì che può diventare una possibilità. E in questo caso si aprirebbero nuove ipotesi.

Juve, i nomi per finire la stagione in caso di esonero anticipato di Motta

In caso di divorzio a stagione ancora in corso, ovviamente non sarebbe possibile vedere sulla panchina della Juventus i nomi accostati per la prossima stagione. Da Gasperini a Conte finendo a De Zerbi che sono tutti impegnati con i rispettivi contratti. Sarebbe molto complicato però far firmare in poche ore gli altri allenatori in orbita bianconera, come Zinedine Zidane e Xavi. Più probabile e verosimile una sorta di traghettatore, anche se ‘Sport Mediaset’ ha lanciato la suggestione di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri.

Tra le opzioni ci sarebbe sicuramente Francesco Magnanelli, che sulla panchina della Primavera della Vecchia Signora sta vivendo una stagione particolare, anche qui di transizione. Sarebbe il più classico degli avvicendamenti per arrivare al termine di un’annata disastrosa e poi provare a ripartire. Ma c’è anche la pista Igor Tudor che resterebbe spendibile. Il croato è tecnico esperto, che conosce la Juventus e ha un legame consolidato, sarebbe una garanzia per salvare il salvabile. L’ideale per una terapia d’urto. Lo scorso anno, tralasciando il finale burrascoso, ha portato la Lazio in Europa League. Altra soluzione interna invece potrebbe essere Massimo Brambilla, allenatore della Juve NextGen.