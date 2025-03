DIRETTA Serie A, Lazio-Udinese 0-0: fischio d’inizio LIVE

Si chiude la ventottesima giornata del campionato di Serie A col classico ‘monday night’: in campo Lazio e Udinese

Iniziata venerdì sera con l’anticipo tra le due squadre rossoblu, Cagliari e Genoa, si chiudono le porte del ventottesimo turno del massimo campionato italiano con l’ormai tradizionale sfida del lunedì sera.

I padroni di casa, guidati in panchina da Marco Baroni, arrivano a questo appuntamento col morale alle stelle dopo la doppia vittoria, entrambe in trasferta e ottenuta nei minuti di recupero, contro il Milan di Sergio Conceicao in campionato e il Viktoria Plzen nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Sugli scudi Gustav Isaksen che ha deciso la sfida europea e si è conquistato il rigore decisivo, poi trasformato da Pedro, contro i rossoneri. Ma non sarà facile per i biancocelesti contro i bianconeri di Kosta Runjaic, reduci da quattro vittorie, tre consecutive, ottenute nelle ultime cinque partite, l’ultima in casa contro il Parma di Cristian Chivu grazie al rigore trasformato da capitan Thauvin. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-UDINESE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All.: Baroni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio* e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese* 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

*una partita in meno

ARBITRO: Marco Piccinini (Sezione Forlì)

PROSSIMI IMPEGNI

Udinese-Verona, 15 marzo ore 15

Bologna-Lazio, 16 marzo ore 15