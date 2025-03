Caos Juventus: Motta non è l’unico colpevole

La decisione sul futuro del club bianconero: nel mirino finisco il tecnico e il dirigente ex Napoli: ecco cosa sta accadendo

E’ il momento delle critiche e della contestazione in casa Juventus. Il pesantissimo ko di domenica sera, contro l’Atalanta, ha fatto sprofondare i bianconeri, nuovamente, in un incubo. E dire che alla vigilia si sognava lo Scudetto, con la vetta della classifica, lì a soli sei punti.

Ora, invece, la Juventus deve fare i conti con la realtà. Una realtà amara, che vede una squadra fuori da tutto al 10 marzo. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivate le eliminazione in Champions League e in Coppa Italia, per mano di avversari decisamente alla portata come Psv ed Empoli. I problemi sono ovviamente tanti, con diversi calciatori, strapagati durante il calciomercato estivo, che non stanno fornendo per nulla le prestazioni sperate. Da Nico Gonzalez, passando per Koopmeiners e Douglas Luiz, sono diversi i giocatori finiti nel mirino della critica in questi mesi, ma inevitabilmente i principali responsabili di una stagione così negativa vanno ricercati altrove, fuori dal terreno verde di gioco.

Juventus, ecco i principali responsabili

Queste così sono diventate le ore della critica a Thiago Motta. La panchina dell’ex Bologna è tornata a traballare e non è da escludere una separazione già nell’immediato.

Nel futuro della Juventus, dunque, potrebbe esserci un nuovo allenatore. Ma Thiago Motta non è l’unico colpevole della stagione disastrosa della Juventus. Non ha alcun dubbio in merito, il popolo social che ha preso parte al sondaggio proposto dalla redazione di Calciomercato.it sul proprio profilo X.

Ai nostri utenti è stato chiesto chi è il maggior colpevole in casa Juventus e l’opzione più votata è stata così “entrambi”, con riferimento, chiaramente, a Thiago Motta e Giuntoli, che hanno raccolto il 39% delle preferenze. Il dirigente e il mister, nelle opzioni singole, invece, hanno preso rispettivamente il 26 e il 24%. Poche colpe da attribuire, invece, ai giocatori, che non vanno oltre l’11%. Il mondo social, dunque, non ha alcun dubbio: i maggiori responsabili di questa stagioni sono Thiago Motta e Cristiano Giuntoli