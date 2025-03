Vince il campionato ma non gli danno la medaglia: Chiesa sconvolto, cosa sta succedendo

Non decolla l’esperienza dell’ex attaccante della Juventus in maglia Reds: ecco cosa sta succedendo

Tre apparizioni in campionato per un totale di 25 minuti complessivi. Due gettoni in FA Cup e 135 minuti messi a referto; 104 minuti in EFL Cup distribuiti in due presenze. Cronistoria di una stagione ben al di sotto anche delle meno rosee aspettative quella fin qui fornita da Federico Chiesa che le tre presenze in Champions League non possono assolutamente ‘riabilitare’.

Un gol e due assist dispensati fin qui e una titolarità mai ottenuta con continuità; anche nell’ultima sfida di campionato – che ha visto i Reds imporsi contro il Southampton con il risultato di 3-1 – Chiesa ha visto i suoi compagni esultare dalla panchina. Nonostante un campionato ormai messo in cassaforte con una striscia di risultati utili impressionante, gli spazi per l’ex Juventus continuano ad essere ridotti all’osso senza soluzione di continuità. Da una parte una concorrenza che di certo non merita presentazioni, visto l’impatto decisivo che sta avendo Salah su una stagione nella quale l’esterno egiziano ha vestito sin da subito i panni del trascinatore. Dall’altra una condizione fisica non sempre brillante che ha contribuito ad orientare le scelte di Slot. Nel mezzo, diverse sporadiche occasioni non sfruttate a pieno. Con una possibile beffa finale.

Chiesa e la medaglia della Premier League: quante partite mancano all’esterno di Slot

Alla luce del poco minutaggio riservatogli fin qui da Slot, Chiesa rischia infatti di non poter mettere le mani sulla medaglia riservata ai calciatori vincitori del titolo. Le regole della Premier League impongono infatti che il ‘premio’ venga riservato soltanto ai calciatori che hanno messo a referto almeno 5 apparizioni in stagione.

Un ‘bottino’ che, vista la media di minuti totalizzati fin qui, rischia di essere piuttosto orientato. Stando così le cose, all’esterno mancano infatti ancora due gettoni per arrivare a quota 5 presenze in Premier League. Una possibilità non ancora dietro l’angolo, benché non impossibile visti gli impegni che attendono il Liverpool, ancora in piena corsa in Champions League a maggior ragione dopo la vittoria esterna ottenuta al ‘Parco dei Principi’ contro il Psg. Sotto questo punto di vista, le prossime settimane risulteranno sicuramente decisive in un senso o nell’altro.