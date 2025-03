Serie A 2024/25 L’INCREDIBILE classifica finale e tutti i numeri della stagione secondo l’AI

Il campionato di Serie A 2024-2025 è giunto al termine e ha regalato uno dei finali più sorprendenti degli ultimi anni. A trionfare è la Juventus, che ha compiuto una straordinaria rimonta nella seconda parte della stagione, chiudendo al primo posto dopo un girone d’andata difficile.

Con una tenuta difensiva eccezionale e un rendimento in costante crescita, la squadra di Thiago Motta che ha saputo imporsi nella corsa allo Scudetto replicando il finale della stagione del suo Bologna dei record, lasciandosi alle spalle l’Inter, il Napoli e l’Atalanta.

Di seguito, la classifica finale della Serie A 2024-2025 e l’analisi dettagliata delle squadre protagoniste.

📊 Classifica Finale Serie A 2024-25

Posizione Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Differenza Reti 🏆 1️⃣ Juventus 86 24 14 2 65 23 +42 2️⃣ Inter 84 25 9 4 70 29 +41 3️⃣ Napoli 80 24 8 6 63 32 +31 4️⃣ Atalanta 74 22 8 8 66 35 +31 5️⃣ Milan 71 21 8 9 61 36 +25 6️⃣ Lazio 66 19 9 10 57 40 +17 7️⃣ Roma 63 18 9 11 55 41 +14 8️⃣ Fiorentina 58 16 10 12 50 43 +7 9️⃣ Bologna 55 15 10 13 46 45 +1 10️⃣ Torino 50 13 11 14 39 41 -2 🔻 Zona Retrocessione 🔻 18️⃣ Empoli 32 8 8 22 32 57 -25 19️⃣ Lecce 29 7 8 23 28 61 -33 20️⃣ Monza 24 5 9 24 25 64 -39

⚪⚫ Juventus, una rimonta storica: lo Scudetto arriva all’ultima giornata

La stagione bianconera è stata un vero romanzo calcistico, con un girone d’andata pieno di difficoltà e una seconda metà di campionato da squadra invincibile.

Nelle prime 19 giornate, la Juventus ha faticato a trovare continuità, pareggiando diverse partite e segnando meno rispetto alle altre big. Tuttavia, la squadra di Thiago Motta ha sempre avuto un punto di forza: la solidità difensiva.

📈 Numeri impressionanti della Juve nel girone di ritorno:

✔ 15 vittorie nelle ultime 18 partite

✔ Solo 2 sconfitte in tutta la stagione, miglior dato del campionato

✔ Difesa impenetrabile: appena 23 gol subiti in 38 giornate

✔ Vittoria decisiva nell’ultima giornata contro il Milan (2-0) per sorpassare l’Inter

Il trionfo bianconero si è concretizzato all’ultima giornata, quando la Juventus ha sconfitto il Milan con una prestazione autoritaria, mentre l’Inter, leader per gran parte della stagione, ha pagato un finale in calo.

L’uomo simbolo della rimonta juventina è stato Dusan Vlahovic, autore di gol pesanti e decisivi nelle ultime giornate. Ma un ruolo cruciale lo hanno avuto anche giocatori come Kolo Muani e Gatti, fondamentali nei momenti chiave della stagione.

🔵⚫ Inter: un dominio a metà, ma il crollo nel finale è fatale

Per lunghi tratti del campionato, l’Inter è sembrata destinata a vincere il secondo Scudetto dell’era Simone Inzaghi. Una squadra solida, con un attacco prolifico e una difesa tra le migliori del torneo.

Ma a differenza della Juventus, i nerazzurri hanno perso lucidità nel momento decisivo. La sconfitta contro i bianconeri nello scontro diretto ha ribaltato gli equilibri, e alcuni passi falsi contro squadre di media classifica sono stati fatali.

🔵 Napoli e Atalanta, stagione da Champions League

Il Napoli, campione d’Italia 2023, ha disputato una stagione di alto livello, chiudendo al terzo posto con 80 punti. Meno dominante rispetto all’anno dello scudetto, la squadra ha comunque ottenuto la qualificazione in Champions League con larghissimo anticipo.

L’Atalanta si conferma una delle squadre più continue del panorama italiano, con un quarto posto meritato grazie a un attacco prolifico e un’ottima organizzazione di gioco.

❌ Delusioni e retrocessioni: il crollo del Monza e il dramma Lecce

Se nella parte alta della classifica la lotta è stata serrata, in zona salvezza il destino di alcune squadre è stato drammatico.

🔻 Monza, Lecce ed Empoli retrocedono in Serie B, incapaci di trovare continuità nella fase cruciale della stagione.

Per il Monza si tratta di una vera delusione, considerando le aspettative e gli investimenti del club.

📢 Conclusione: un campionato da ricordare

La Serie A 2024-2025 ha regalato un finale che resterà nella storia: una Juventus capace di ribaltare i pronostici, un’Inter dominante ma beffata, e una lotta salvezza senza esclusione di colpi.

Il calcio italiano si conferma equilibrato e spettacolare, con una competizione sempre più intensa e imprevedibile.

🔎 E ora, l’attenzione si sposta sul calciomercato estivo: quali saranno le mosse delle big in vista della prossima stagione?