Roma sprecona ma vincente: il lampo di Soulé regola anche l’Empoli

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Castellani’ tra la compagine di D’Aversa e gli uomini di Ranieri: il resoconto del match

Roma on fire. Grazie al sigillo di Soulé dopo soli 23 secondi, i giallorossi allungano la striscia di risultati utili consecutivi in campionato, scavalcano la Fiorentina e si mettono nelle migliori condizioni psico-fisiche possibili per preparare la gara di ritorno contro l’Athletic al San Mamés.

Prova di forza quella degli uomini di Ranieri che, in realtà, avrebbero potuto chiudere il parziale già nella prima frazione di gioco. Dopo la rete lampo siglata da Matias Soulé, la cui conclusione precisa al limite dell’area non ha lasciato scampo a Silvestri, gli ospiti hanno continuato a ‘martellare’. Ispirato ma piuttosto sfortunato al ‘Castellani’, al 22′ Shomurodov centra la parte alta della traversa su assist di Pellegrini. Passano di 18 giri di lancette e l’uzbeko e il capitano della Roma ‘invertono’ i ruoli ma l’esito resta lo stesso: a botta sicura, nel cuore dell’area di rigore, anche il centrocampista giallorosso fa tremare la traversa. L’Empoli fa fatica ad organizzare una reazione organizzata; le occasioni di marca toscana arrivano soprattutto su errori di Salah Eddine, ma Svilar si fa trovare presente.

Empoli-Roma 0-1, Soulé decide il match

Nella ripresa lo spartito non cambia. I giallorossi fanno la partita, creano occasioni ma non riescono ad azzannare la partita. A ridosso dell’ora di gioco si rinnova il personale duello tra Pellegrini e Silvestri, vinto ancora una volta dall’estremo difensore dell’Empoli.

I giallorossi perdono qualcosa in termini di fluidità di manovra, ma l’Empoli non ha la forza di presentarsi minaccioso dalle parti di Svilar. In pieno recupero è ancora la Roma a sfiorare con più convinzione il raddoppio: ci prova Dovbyk con lo scavetto, ma Colombo si supera. Solo in pieno recupero i toscani si rendono pericolosi, ma il colpo di testa di Konate sfiora il palo con Svilar che sembrava comunque pronto all’intervento.

TABELLINO: Empoli-Roma 0-1, 1′ Soulé

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta* 55; Juventus* 52; Lazio* e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese* 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

*una partita in meno